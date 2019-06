„Armseliger Verleumder“ : Bundestagsvizepräsident Oppermann beleidigt Parteifreund

Der Bundestagsvizepräsident und ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann hat einen Parteifreund als „armseligen Verleumder“ bezeichnet. Das schrieb Oppermann in einem privaten Chat auf Twitter dem ehemaligen stellvertretenden Juso-Bundesvorsitzenden Filippos Kourtoglou geschrieben. Kourtoglou hatte den Chat am Montag öffentlich gemacht.

Anlass für Oppermanns Äußerung war wohl ein Tweet von Kourtoglou, in dem dieser auf den Richtungsstreit in der SPD um die Migrationspolitik eingeht. Thilo Sarrazin, gegen den aktuell das dritte Parteiausschlussverfahren läuft, hatte in der rechten Wochenzeitung „Junge Freiheit“ gefordert, sich in der Migrationspolitik an Dänemark zu orientieren. Dort hatten die Sozialdemokraten mit der Forderung nach restriktiver Migrationspolitik die Wahl am 5. Juni gewonnen.

Der ehemalige Juso-Funktionär Kourtoglou schrieb auf Twitter: „Es wächst zusammen, was zusammen gehört.“ Namentlich nannte er den ehemaligen Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel, Thomas Oppermann und Thilo Sarrazin – die alle ähnliche Forderungen erhoben hatten. Oppermann sprach sich im „Tagesspiegel“ für „knallharte Regeln“ in der Migrationspolitik aus, die „notfalls mit aller Härte“ durchgesetzt werden sollten.

Mehr zum Thema 1/

Oppermann reagierte darauf, aber nicht öffentlich, sondern mit einer privaten Nachricht an Kourtoglou. Die beiden hatten zuvor noch nie persönlichen Kontakt, berichtet Kourtoglou dem Nachrichtenportal „Watson“. So ist in dem Chat auch zu sehen, wie Oppermann ohne Zusammenhang schreibt: „Du armseliger Verleumder!“ Kourtoglou reagierte kurz darauf ebenfalls mit einer privaten Nachricht: „Drehst du jetzt vollkommen durch?“

Zu „Watson“ sagte Kourtoglou: „Hätte er mich gefragt, ob wir miteinander sprechen wollen, oder auch den öffentlichen Diskurs gesucht – da hätte ich nichts gegen gehabt.“ Solche „Unterdrückungs- und Disziplinarmaßnahmen“ hätten anscheinend System bei dem Bundestagsvizepräsidenten. Oppermann schweigt seitdem zu dem Fall, auch gegenüber der F.A.Z. wollte er die Nachricht nicht kommentieren oder deren Echtheit bestätigen.

Aziz Bozkurt, Vorsitzender der AG Migration und Vielfalt in der SPD, berichtete auf Twitter von einer fast wortgleichen Nachricht Oppermanns an ihn. Anstatt „armselig“ habe Oppermann ihn „übel“ genannt. In Anspielung darauf schrieb Bozkurt: „Ist das ein Bot, dass verschiedene Adjektive vor Verleumder packt? Oder bist Du echt, Thomas Oppermann?“