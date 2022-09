Interview mit Bärbel Bas : „Mir persönlich ist eine Lösung durch Umverteilung lieber“

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) will die Grundversorgung mit Energie in staatliche Hand legen. Bild: dpa

Frau Bundestagspräsidentin, Sie haben kürzlich gesagt, die Politik brauche eine „deutlichere, verständlichere Sprache“. Was meinen Sie damit, Frau Präsidentin?

Die Menschen müssen uns verstehen, wenn wir hier im Bundestag Debatten führen, egal ob sie gut gebildet sind oder weniger gut. Es geht schließlich um wichtige Entscheidungen, die alle betreffen.

Sie reden in Interviews oft über Ihre Herkunft, dass Sie nicht gerade in wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen sind. Lässt Sie das deutlich sprechen?

Mein Lebensweg und meine Herkunft haben mich geprägt. Und natürlich meine Heimat, das Ruhrgebiet. In Duisburg redet man nicht lange drum herum, diskutiert auch mal etwas härter. So bin ich aufgewachsen, so bin ich heute immer noch, und das will ich auch nicht ablegen.

Wie groß ist die Gefahr, dass Sie es dennoch verlieren, auch weil eine Bundestagspräsidentin nicht mehr so lebt und denkt wie die meisten Bürger? Sie haben ein großes Büro hier im Reichstag, Autos, mit denen Sie chauffiert werden, Sie treffen einflussreiche Personen.

Trotz der vielen Termine in Berlin versuche ich, sooft es geht, nach Duisburg zu fahren, um dort mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Von ihnen werde ich häufig gefragt, warum die Sprache der Politik oft so kompliziert ist. Meine Antwort lautet dann: Als Abgeordnete sind auch wir dazu gezwungen, uns auf bestimmte Fachthemen zu spezialisieren. Deshalb ist die Gefahr groß, dass wir uns eine Fachsprache angewöhnen, häufig mit Abkürzungen, die kein Mensch auf der Besuchertribüne oder am Bildschirm versteht.

Würden Sie den Abgeordneten einen Kurs in verständlicher Sprache empfehlen?

Jeder soll so reden, wie er oder sie es für richtig hält. Sicherlich spielen dabei Herkunft und Bildung eine Rolle. Ich empfehle nur, darauf zu achten, mit wem man wie spricht. Ich habe in meinem Berufsleben gelernt, dass es letztlich um eine zielgruppenorientierte Ansprache geht. Ein Vortrag an der Universität ist etwas anderes als ein Gespräch in einer Schulklasse mit Vierzehnjährigen.

Von Ihren Vorgängern Norbert Lammert und Wolfgang Schäuble unterscheiden Sie sich, weil sie kein CDU-Parteibuch haben und zudem eine Frau sind. Unterscheiden Sie sich auch in der Sprache?

Meine Vorgänger haben einen anderen Lebensweg, sind ganz anders aufgewachsen als ich. Beide sind ausgezeichnete Redner. Meine Reden sind anders. Wichtig ist, dass ein möglichst großes Publikum unsere Reden nachvollziehen kann. Am Ende geht es mir darum, Botschaften zu setzen und die Zuhörer auf meine Art emotional zu erreichen. Letztlich geht es um Authentizität.

Wir befinden uns in einer Krise, die den Menschen nicht nur erklärt werden, sondern auf die die Politik auch inhaltlich reagieren muss. Sie tut das mit nun schon drei Entlastungspaketen. Reicht das?

Die Koalition hat jetzt 95 Milliarden Euro Entlastung beschlossen, und ich hoffe, dass das Geld möglichst schnell bei denen ankommt, die darauf angewiesen sind. Gut ist, dass die Koalition beispielsweise nun auch etwas für Rentnerinnen und Rentner angekündigt hat. In der Pandemie habe ich gelernt, dass man bei der Krisenbewältigung in Etappen vorgeht und es dabei passieren kann, dass nicht alle sofort im Blick sind. Vermutlich wird das jetzt nicht das letzte Paket sein. Und natürlich muss die Frage der Finanzierung durch die Koalition beantwortet werden. Entweder dadurch, dass man die Schuldenbremse erneut aussetzt – oder durch eine andere Steuerpolitik, sprich durch Umverteilung.

Kann in der jetzigen Situation die Schuldenbremse noch gehalten werden?

Die Debatte darüber ist im Gange. Ich bin gespannt, welchen Vorschlag die Bundesregierung auf den Tisch legen wird. Die Aussetzung der Schuldenbremse würde bedeuten, dass nachfolgende Generationen für heutige Ausgaben aufkommen müssen. Das ist nicht meine Herangehensweise. Mir persönlich wäre eine Lösung durch Umverteilung lieber.