Rede von Bundestagspräsidentin Bas : „Gnadenlosigkeit führt zu einer gefährlichen Haltung“

In einer viel beachteten Rede wirbt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas für einen zivilisierten Umgang miteinander – nicht nur in Corona-Diskussionen. Die Menschen sollten mutig sein und nicht die Nerven verlieren.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat Bürger und Politiker dazu aufgerufen, auch unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie mutig zu sein und nicht die Nerven zu verlieren. In ihrer Begrüßungsrede zur Bundesversammlung sagte sie am Sonntag in Berlin: „Scheinbar unversöhnlich stehen Menschen sich gegenüber, die unterschiedliche Einstellungen haben. Die Stimmung im Land, in Familien, in Freundeskreisen leidet darunter. Dagegen hilft kein Impfstoff.“

Mit dem Ukraine-Konflikt, ungesteuerten Migrationsbewegungen, dem Klimawandel und den jüngsten Preissteigerungen kämen weitere Herausforderungen hinzu. Deshalb seien Mut, Zuversicht und ein respektvoller Ton im Umgang mit Andersdenkenden jetzt so wichtig. „Lassen wir uns nicht einreden, dass wir anstehende Probleme nicht lösen können“, sagte Bas vor Beginn der Wahl des Bundespräsidenten, die pandemiebedingt nicht im Plenarsaal des Bundestags stattfand, sondern im benachbarten Paul-Löbe-Haus, wo mehr Platz zur Verfügung steht. „Machen wir uns klar, dass Furcht nicht weiterhilft“, sagte Bas. Das Zusammentreten der Bundesversammlung und die Wahl des neuen Staatsoberhaupts zeigten: „Unser Staat funktioniert auch in schwieriger Zeit.“

Die Abgeordneten unter den Anwesenden rief Bas auf, den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr zuhören, denn das könne die Debatte in der parlamentarischen Demokratie nur bereichern. An gewalttätige und intolerante Corona-Leugner und Gegner der Schutzmaßnahmen gerichtet sagte sie. „Wer sich an das Recht hält, darf demonstrieren – aber wer sich selbst ein eigenes Recht schafft, das Recht auf die alleinige Wahrheit, der setzt sich ins Unrecht.“

Tag der Versöhnung nach Bombardierung Dresdens

Bas warb dafür, den Jahrestag der Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg als Tag der Versöhnung zu begehen. „Besinnen wir uns darauf, dass wir in der Vergangenheit immer wieder Trennendes überwunden haben“, sagte sie. Das zeige auch die Geschichte dieses Tages. Am 13. Februar 1945 wurde das historische Dresden bei einem Bombenangriff der Alliierten weitgehend zerstört.

Bas wandte sich gegen eine in den vergangenen Jahren oftmals versuchte Instrumentalisierung des Tages vor allem durch Rechtsextreme. „Mit diesen Toten, mit dem verheerenden Bombardement, mit dem Leid der Davongekommenen wurde immer wieder Politik gemacht“, sagte sie. Dies habe auch mit dem Fall des Eisernen Vorhangs nicht geendet. „Weiter wurde versucht, die Millionen Opfer des verheerenden Weltkrieges, der von Deutschland ausgegangen war, gegeneinander aufzurechnen, revisionistische Gedanken zu verbreiten, deutsche Schuld kleinzureden, sogar im Verhältnis zu den Millionen Opfern der Schoah“, sagte die Parlamentspräsidentin.

In Dresden wird jährlich am 13. Februar an die Zerstörung der Stadt und an die Opfer von Nationalsozialismus und Krieg erinnert. Am Sonntag wurde zu einer Menschenkette um die Altstadt eingeladen. Der diesjährige Dresdner Kriegsgedenktag steht unter der Überschrift „Erinnern für eine Zukunft des friedlichen Miteinanders in Vielfalt“. Auch versammelten sich mehrere hundert Rechtsextreme zu einem Aufmarsch.

Über die Ukraine-Krise sagte sie, mehrere Staaten hätten ihre Bürger aufgerufen, das Land zu verlassen, auch Deutschland. „Nie wieder Krieg – das war für uns Europäer die Lehre aus zwei verheerenden Weltkriegen. Wir sind zum Frieden verpflichtet“, sagte Bas. „Wir alle bleiben täglich dazu aufgerufen, ihn zu bewahren, Trennendes zu überwinden und Konflikte zivilisiert auszutragen.“ Es müssten alle Möglichkeiten der Diplomatie genutzt werden, um die Gefahr eines Krieges zu bannen. „Jeder Krieg kennt nur Verlierer.“