Bundestag : Scholz beruhigt, Lambrecht gibt Gas

Der Kanzler verspricht der Ukraine „bestmöglichst“ in ihrem Kampf gegen Russland zu helfen. Die NATO-Grundakte will er aber nicht gekündigt sehen. Die Lieferung der ersten schweren Waffen nimmt der Union Wind aus den Segeln.

Will Putin keine Munition liefern: Kanzler Scholz spricht am Dienstag zu den Abgeordneten Bild: AP

Vor der Kette von Gipfeltreffen (Europäischer Rat, G7, NATO) hat Bundeskanzler Olaf Scholz den deutschen Beistand für die Ukraine bekräftigt und sich zum künftigen Verhältnis mit Russland geäußert. Eine Partnerschaft mit Moskau sei „auf absehbare Zeit unvorstellbar“, so Scholz in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag. Er halte es aber auch seitens des Westens „für unklug“, die vor 25 Jahren zwischen der NATO und Russland vereinbarte Grundakte aufzukündigen. Sie enthält Vereinbarungen, welche die Stationierung von NATO-Truppen in den östlichen Partnerstaaten begrenzen. Scholz sagte, eine Kündigung des Kooperationsvertrages „würde nur Putin Munition liefern“. Die Grundakte bekräftige ja geradezu Prinzipien von Partnerschaft und Recht, die Putin so brutal missachte.

Der Kanzler sagte, die Bundesregierung sehe sich in der Pflicht, die Ukraine bei der Abwehr der russischen Invasoren „bestmöglichst zu unterstützen“. Er zählte die deutschen Waffenhilfen auf: Sieben Panzerhaubitzen seien in der Ukraine angekommen, die Ausbildung der Ukrainer an Flakpanzern „Gepard“ laufe, Verträge zum Kauf eines Iris-T Luftabwehrraketensystems seien vor wenigen Tagen unterzeichnet worden. Scholz sagte, „die Ukraine bekommt die Waffen, die sie in der jetzigen Phase des Krieges besonders dringend braucht“. Er erneuerte die Haltung, „die Ukraine und nur die Ukraine“ habe über Zeitpunkt und Inhalt von Verhandlungen mit Russland zu entscheiden und gab gleichzeitig an, man sei „von Verhandlungen noch weit weit entfernt“.