Abdankung der Parlamente : Mehr Macht? Für wen?

Föderalismus ist weder eine Gnade noch eine trickreiche Erfindung. Der Bundesstaat ist gewachsene Wirklichkeit; er ist so fest im Grundgesetz verankert, dass er noch nicht einmal durch eine Verfassungsänderung abgeschafft werden könnte. Die Länder sind Staaten; sie haben das Recht zur Gesetzgebung, solange das Grundgesetz nichts anderes vorschreibt. Die Gemeinden sind für alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zuständig. Auch der Katastrophenschutz beginnt auf kommunaler Ebene.

Natürlich ist Föderalismus kein Selbstzweck, gerade in der Krise muss er sich bewähren. Er wird laufend angepasst. Solange das Bundesstaatsprinzip noch irgendeinen Sinn haben soll, muss man sich freilich über eines im Klaren sein: Föderalismus bedeutet Ungleichheit, Einheit in Vielfalt, wenn man so will.

Infektionsschutzgesetz als Beispiel für gute Zusammenarbeit

Nun orientiert sich eine alle Grenzen überschreitende Gefahr wie die Pandemie nicht am Staatsaufbau, und historische Verdienste des auch international durchaus geachteten deutschen Föderalismus helfen nicht weiter. Die Bürger können die bestmögliche Lösung erwarten. Doch es liegt auf der Hand, dass die Lage im Berchtesgadener Land anders ist als die auf der Hallig Hooge – und dass die Bekämpfung einer Gefahr nicht unbedingt am besten von Berlin aus und überall mit denselben Mitteln erfolgen muss.

Beurteilen muss das zunächst derjenige, der am Ort des Geschehens Verantwortung trägt. Denn der Föderalismus ist auch eine Form der Gewaltenteilung und in gewisser Weise demokratischer als ein zentralistischer Staatsaufbau: von unten nach oben, mit mehr Mitbestimmung und geteilter Verantwortung.

Dass der Bund Dinge regeln muss, die das gesamte Land betreffen und Einheitlichkeit verlangen, ist klar: den Schutz der Grenzen etwa, auch unter Bedingungen der Pandemie. Das Infektionsschutzgesetz und seine aktuellen Änderungen sind im Grunde ein gutes Beispiel für das Zusammenwirken von Bund und Ländern. Denn das müssen sie in der Tat – zusammenarbeiten im Sinne des Ganzen. Weder sind die Länder Departements der Zentrale, noch dürfen die Gliedstaaten vergessen, dass sie Teil eines Größeren sind und eine Pflicht zur Bundestreue haben. Wenn die Länder grenzüberschreitend die Lage nicht in den Griff bekommen – und der Bund es besser könnte –, dann braucht er auch die Kompetenzen dazu, mehr Befugnisse.