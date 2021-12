Abstimmung im Bundestag : Wer sitzt neben der AfD?

Wo soll die FDP im Bundestag sitzen? An diesem Donnerstag soll der Bundestag darüber abstimmen, ob die liberale Fraktion künftig links statt rechts von den Unionsabgeordneten Platz nimmt. Die FDP hatte den Wunsch geäußert, nicht mehr neben der AfD-Fraktion sitzen zu müssen und auf regelmäßige Pöbeleien verwiesen. Vor vier Jahren war sie mit diesem Ansinnen noch gescheitert, dieses Mal stehen die Chancen gut. Aber die Frage stellt sich nicht erst seit dem Einzug der AfD ins Parlament. Die Sitzordnung war vor der Eröffnung des ersten Bundestages bis zuletzt offen. Vor allem die FDP war sich zunächst nicht ganz sicher, wo ihr Platz in der neuen Bonner Republik sein sollte.

Erst wenige Stunden vor der ersten Sitzung, am 7. September 1949, einigte sich der vorläufige Ältestenrat auf eine „provisorische Sitzordnung“; die Liberalen erklärten sich damit einverstanden, rechts von den Unionsparteien Platz zu nehmen, links von der CDU/CSU-Fraktion saßen die SPD-Abgeordneten, zur Linken flankiert von der KPD. Rechts von der FDP saßen damals noch die Deutsche Partei, die Fraktionslosen sowie die Abgeordneten der Föderalistischen Union, einer Fraktion aus Abgeordneten des katholischen Zentrums und der Bayernpartei. Seit 1961 saßen die Liberalen dann allein rechts von der Union.

Rechts saß früher der Adel

Naturgegeben war diese Positionierung der FDP nicht. So saßen die Liberalen im Wirtschaftsrat, einer Art Parlament mit beschränkten Rechten für die amerikanische und britische Besatzungszone links von den Unionsabgeordneten. In der Weimarer Republik saß die linksliberale Deutsche Demokratische Partei (DDP) links von der Zentrumspartei und die rechtsliberale Deutsche Volkspartei (DVP) rechts davon. Der Ältestenrat des Bundestages orientierte sich 1949 am Links-Rechts-Schema, das seinen Ursprung in der französischen Abgeordnetenkammer Anfang des 19. Jahrhunderts hat.

Schon das Parlament in der Paulskirche, in dem es allerdings noch keine politischen Parteien gab, und der Reichstag in der Weimarer Republik hatten ihre Sitzordnung danach gestaltet. Ursprünglich handelte es sich dabei um eine rein protokollarische Angelegenheit, die nichts mit der politischen Ausrichtung zu tun hatte: In der französischen Nationalversammlung beanspruchte der Adel den Ehrenplatz zur Rechten des Präsidenten, zu dessen Linken saß der dritte Stand.

Dass die ersten FDP-Abgeordneten ihre Klappsessel auf der rechten Seite des Plenums als Ehrenplatz empfunden hätten, ist nicht überliefert, aber sie waren offenbar zufrieden damit. Das zeigte sich, als 1956 eine Zwangsversetzung drohte: Die Unionsparteien stellten gemeinsam mit der Deutschen Partei und der Freien Volkspartei (FVP) einen Antrag auf Änderung der Sitzordnung; die FDP-Fraktion sollte in die Mitte ziehen. Kurz zuvor waren die Liberalen aus der Regierungskoalition ausgeschieden.

Die Christdemokraten brachten damals ein Argument vor, dass sich unter umgekehrten Vorzeichen auch heute für den Umzugswunsch der Liberalen anführen ließe: eine größere Übersichtlichkeit im Plenum. Es müsse auch optisch deutlich werden, dass die FDP aus der Regierungskoalition ausgeschieden und in die Opposition gewechselt sei, so die Christdemokraten. Daher solle die FDP-Fraktion ihren Platz jetzt bei der Opposition einnehmen, statt zwischen den Koalitionsfraktionen von Union, Deutscher Partei und Freier Volkspartei zu sitzen.

Die FDP lehnte einen Umzug entschieden ab und sprach von einer Missachtung des Parlamentsrechts. Jede Fraktion dürfe selbst bestimmen, wo sie sitzen wolle. Die Angelegenheit verlief schließlich im Sande, zu einer Abstimmung im Plenum kam es nicht. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil die Übersichtlichkeit im Plenarsaal sich schon bald auf andere Weise einstellte: Die Unionsparteien erhielten 1957 eine absolute Mehrheit und konnten allein regieren.

Die Grünen zog es in die Mitte

Zwölf Jahre später liebäugelten einige in der FDP im Zeichen der sozial-liberalen Koalition mit einem Umzug. Doch dazu kam es auch diesmal nicht. Die Mitte sei zwar adäquater als ein Platz am rechten Flügel, hieß es aus der Reihen der FDP damals gegenüber der F.A.Z. Aber man fürchtete, dass ein Umzug in die geographische Mitte als politischer Linksruck verstanden werden könnte.

Weniger Scheu vor der Mitte hatten die Grünen nach ihrem Einzug in den Bundestag. Ihre Fraktion sprach sich 1983 mehrheitlich für einen Platz zwischen SPD und Unionsparteien aus. CDU, CSU und FDP wollten die neue Partei allerdings zunächst links von der SPD platzieren. Dabei soll auch die Hoffnung eine Rolle gespielt haben, die unkonventionell auftretenden Abgeordneten auf den linken Randplätzen unterhalb der Pressetribüne der Aufmerksamkeit der Fernsehkameras zu entziehen.

Die SPD lehnte den Vorschlag der Unionsparteien ab. Sie konnte sich zunächst nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass es links von ihr eine weitere Oppositionspartei geben sollte. Die Grünen drohten, sich notfalls in die Mitte des Plenums zu stellen. Schließlich verständigten sich die Fraktionen darauf, den Grünen-Abgeordneten eine Sitzreihe zwischen Unionsparteien und SPD zu geben.

Patrick Schnieder, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion stellte das damalige Einlenken der Union jüngst als leuchtendes Vorbild politischer Generosität dar. Im Gegensatz zur Ampel-Koalition, die versuche, die Opposition an den Rand zu drängen, habe die Union damals „ausdrücklich Rücksicht darauf genommen, dass man als Mehrheitsfraktion auch Plätze in der prominenten Mitte des Plenums freigeben muss“, so Schnieder. Dass die Grünen der Union aus Dankbarkeit AfD-Nachbarn ersparen und gegen einen Umzug der FDP stimmen, dürfte wohl auch Schnieder nicht ernsthaft hoffen.