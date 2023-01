Verbrechen des IS : Bundestag stuft Verfolgung der Jesiden als Völkermord ein

Der Bundestag hat die Verbrechen der radikalislamischen Miliz „Islamischer Staat“ (IS) an der Glaubensgruppe der Jesiden im Nordirak und in Syrien als Völkermord anerkannt. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Berlin einstimmig für die von den Ampelfraktionen und der CDU/CSU gemeinsam vorgelegte Resolution.

Der Bundestag ist damit das erste Parlament eines großen europäischen Staats, das die Greueltaten an den Jesidinnen und Jesiden im Jahr 2014 als Völkermord anerkennt.

Mit der Anerkennung der Verbrechen als Völkermord folgt der Bundestag der Bewertung des Sonderermittlungsteams der Vereinten Nationen (UNITAD). Dessen Leiter Christian Ritscher hatte vergangenen Juni im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe auf das „eindeutige Ergebnis“ des Abschlussberichts der Ermittler verwiesen. Dafür sprächen etwa die Massenexekutionen sowie die Versklavung und der Missbrauch jesidischer Frauen und Mädchen.

Yilmaz Kaba, der Vertreter des Zentralverbandes der Jesidischen Vereine in Deutschland, und Irfan Ortac, stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Jesiden in Deutschland, hoben in der Sachverständigenanhörung die besondere Verantwortung Deutschlands hervor. Die Jesiden bildeten hier schließlich die größte Diaspora der Welt.