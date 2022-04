Mit großer Mehrheit : Bundestag stimmt für Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine

Der Deutsche Bundestag hat eine gemeinsame Entschließung zur Unterstützung der Ukraine mit den Stimmen der Ampel-Koalition und der Fraktion von CDU und CSU angenommen. Regierungsfraktionen und Opposition hatten sich zuvor nach tagelangen Diskussionen auf einen gemeinsamen Antrag verständigt, der neben Waffenlieferungen, sowohl direkt als auch im so genannten Ringtausch, auch finanzielle und humanitäre Hilfe für die Ukraine vorsieht, die sich seit zwei Monaten gegen eine unprovozierte, brutal vorgetragene russische Invasion wehrt.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Der Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) sagte, in der Diskussion um Waffenlieferungen sei nicht die Opposition das Problem gewesen, sondern die Regierungsfraktionen selbst, aus denen heraus Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Kommunikationsschwäche und Tatenlosigkeit bei der Unterstützung der Ukraine vorgeworfen worden sei, bis hin zu der Frage aus den Reihen der Ampel-Koalition, „ob er denn seinem Amt noch gewachsen sei“.

„Klares Signal aus der Mitte des Parlaments“

Merz kritisierte den Umgang des in der Debatte abwesenden Bundeskanzlers mit dem Parlament und warf ihm Unsicherheit und Schwäche in der Diskussion vor. Scholz‘ Handeln sei von „Zögern, Zaudern und Ängstlichkeit geprägt“. Es sei trotzdem gut, dass der Bundestag einen Antrag zur Unterstützung der Ukraine beschließe. Wenn die Regierung zügig gehandelt hätte, wäre das nicht nötig gewesen. Merz appellierte an die Regierungsfraktionen, über die bessere Ausstattung konstruktiv zu verhandeln, es seien acht Wochen wertvoller Zeit verstrichen, weil die Regierung nicht genug dazu vorgelegt habe.

In der Debatte verteidigte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil die Politik der Bundesregierung, „die weiß, dass sie konsequent und schnell entscheiden muss“, die aber gerade jetzt „Grundüberzeugungen in Prinzipien hat“ und sie nicht in Zeiten einer Zeitenwende über den Haufen werfe. Klingbeil dankte den Fraktionsvorsitzenden von Regierung und Opposition für die Zusammenarbeit bei der Erstellung des Antrags. Er warf der Union „Kleingeist und Kleinkarierterei“ vor. Es sei gleichwohl „richtig und wichtig“, aus der Mitte des Parlaments ein klares Signal an die Ukraine und Putin zu senden. Klingbeil appellierte an Merz, dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zur Ertüchtigung der Bundeswehr zuzustimmen. Er möge deutlich machen, dass „die Union an der Seite der Soldaten steht und Fehler korrigiert, die sie in 16 Jahren geführter Verteidigungsministerien“ gemacht habe.

Kritik von Linken und AfD

Für die AfD lehnte Tino Chrupalla den Antrag ab. ­­Die AfD-Fraktion gedenke „aller Kriegstoten und trauere mit den Hinterbliebenen“. Bundeskanzler Scholz reise „zur Kirschblüte nach Japan“, anstatt vor dem Bundestag zu rechtfertigen, was die Koalition hier vorlege. Der Antrag lese sich nämlich wie „eine Beitrittserklärung zum Krieg“. Der Linke-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch sprach von einem „fatalen Wettlauf“ zu immer schwereren Waffen. Es fehle an diplomatischen Initiativen. Bartsch sagte, Solidarität und Deeskalation drückten sich nicht in schweren Waffen aus, „deswegen werden wir uns dagegen positionieren“, so Bartsch.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

„Nichts kommt von selbst, und nur weniges ist von Dauer“ zitierte Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) in der Debatte den früheren SPD-Bundeskanzler Willy Brandt. Sie nannte die gemeinsame Entschließung den „Codex des Parlaments“ zur Unterstützung der Ukraine. Der CSU-Politiker Thomas Endl nahm für die Union in Anspruch, ohne sie hätte es keinen gemeinsamen Antrag, ja möglicherweise nicht einmal Waffenlieferungen gegeben. Endl kritisierte, dass Bundeskanzler Scholz zwar zum Geburtstag der Handelskammer nach Tokio reise, bislang aber nicht nach Kiew, nicht in die Tschechische Republik, nicht ins Baltikum: „Das hätten die Reiseziele dieser Tage sein müssen.“