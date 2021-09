Campact gegen Maaßen : Was ist erlaubt, um einen Kandidaten zu verhindern?

Damit Hans-Georg Maaßen nicht für die CDU in den Bundestag einzieht, verlangt die Organisation Campact, dass alle den SPD-Kandidaten im Wahlkreis unterstützen. Bei der Linkspartei kommt das gar nicht gut an.

Bodo Ramelow hat eine kurze Zündschnur. Das bekamen am Dienstag die Macher von Campact zu spüren, einem Verein, der es sich nach eigener Aussage zum Ziel gesetzt hat, mittels Online-Kampagnen „für eine progressive Politik“ zu streiten. Bei dieser Bundestagswahl ruft Campact in sechs der 299 Wahlkreise (Hannover II, Leverkusen, Dresden I, Lahn-Dill, Südthüringen und Zollernalb-Sigmaringen) dazu auf, „Klimablockierer und Rechtsaußen“ abzuwählen und den jeweils aussichtsreichsten Gegenkandidaten zu unterstützen. In Südthüringen hat nach Lage der Dinge der SPD-Bewerber Frank Ullrich die größte Chance, CDU-Kandidat Hans-Georg Maaßen zu besiegen – weshalb Campact nicht nur dafür trommelt, Ullrich zu wählen, sondern auch Anhänger anderer Parteien dazu bringen will, ihre Erststimme dem Sozialdemokraten zu geben.

Im Fall der Grünen funktionierte das bereits. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner warb darum, im Wahlkreis 196 nicht die eigene Kandidatin, sondern Ullrich zu unterstützen. „Ein Votum für ihn schützt die Demokratie und verhindert, dass eine nach rechtsaußen offene Stimme in den Bundestag einzieht“, sagt der Grünen-Politiker, der selbst aus Thüringen stammt. Die Thüringer Grünen erklärten sich zähneknirschend dazu bereit. Nun ist die Zahl der Grünen-Wähler in Südthüringen überschaubar; 2017 gewann die Partei hier 2,6 Prozent der Erststimmen. Die Linke dagegen holte 18,2 Prozent, weshalb Campact seit Monaten den Druck auf deren Bewerber Sandro Witt steigert, seine Ambitionen zurückzustellen.

Witt allerdings lässt sich davon nicht beeindrucken, im Gegenteil. Der 40 Jahre alte Politiker, der als Vize-Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hessen-Thüringen arbeitet, erteilte den Campact-Machern bereits im Juli eine mehr als deutliche Abfuhr und warf ihnen vor, sich „in direkten, unpolitischen übergriffigen Kampagnen gegen meine Kandidatur“ zu wenden. „Ich nehme diese a-politische Kampagne zur Kenntnis & mache weiter mein politisches Angebot“, schrieb Witt auf Twitter. Seitdem kämpft er quasi doppelt: gegen politische Mitbewerber auf der einen und Kampagnenbefürworter auf der anderen Seite. So wird ihm etwa vorgeworfen, aus bloßem Machtkalkül an seiner Kandidatur festzuhalten.

Witt ist darüber empört, negierten solche Vorwürfe doch sein jahrzehntelanges Engagement, erklärt er. „Die Antwort auf Hans-Georg Maaßen und seine extrem rechte, antidemokratische und antipluralistische Ideologie sollte nicht eine Einschränkung der demokratischen Meinungsbildungs- und Wahlmöglichkeiten sein, sondern im Gegenteil deren Stärkung.“ Unterstützung erhält Witt von mehreren Landespolitikern der Linken, unter ihnen ist auch der Fraktionschef im Landtag.

Weil die Campact-Macher so nicht weiterkamen, spielten sie über Bande. Unter der Überschrift „Jetzt Maaßen verhindern!“ fordern sie auf ihrer Internetseite dazu auf, „persönliche, frei formulierte Nachrichten“ an Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow sowie die Bundesvorsitzende der Linken Susanne Hennig-Wellsow zu senden, damit diese zur Wahl von Ullrich aufrufen. Bei Ramelow waren sie da jedoch an den Falschen geraten. „Campact hat anscheinend jede Orientierung verloren“, antwortete er einem der Briefeschreiber öffentlich. Keinesfalls werde er Witt zum Rückzug seiner Kandidatur bewegen. Man könne doch nicht über Russland schimpfen, dass der Staatsapparat dort Kandidaten gar nicht erst zulasse, und zugleich „jetzt ähnliche Methoden von mir als Amtsperson“ verlangen. Er werde „bei dieser Nötigung und unzulässigen Manipulation der Bundestagswahl“ weder stillschweigend mitmachen noch sich „als Handlanger oder Werkzeug benutzen“ lassen.

Auf Anfrage der F.A.Z. wies Campact die Vorwürfe zurück. „Campacts aktuellen Aufruf, kollektiv im Kampf gegen Rechts zusammenzustehen, mit den Zuständen bei der Duma-Wahl gleichzusetzen, ist grotesk“, sagte Campact-Vorstand Felix Kolb. Man habe Witt nicht aufgefordert, von seiner Kandidatur zurückzutreten, sondern strategisch mit der Erststimme Frank Ullrich zu wählen, um Maaßen zu verhindern. „Dieser Verantwortung für die Demokratie entzieht sich die Linke aktuell.“ Noch im Juli allerdings hatte Campact Witt ausdrücklich aufgefordert, seine Kandidatur aufzugeben und sich hinter Ullrich einzureihen. Witt sagt, gemeinsame Kandidaturen dürften nur ausnahmsweise ein demokratisches Mittel sein können, etwa „um rechte Okkupationen demokratischer Verwaltungen zu verhindern“.