Merkels Regierungserklärung : „Freiheit heißt Verantwortung“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer Regierungserklärung im Bundestag die Corona-Lage in Deutschland als dramatisch bezeichnet. In den vergangenen Wochen seien die Zahlen der Neuinfektionen „deutlich in die Höhe geschnellt“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag. Auch die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen betreut würden, steige, viele Gesundheitsämter seien an der Belastungsgrenze. „Eine solche Dynamik wird unsere Intensivmedizin in wenigen Wochen überfordern“, sagte Merkel. „Wir befinden uns zum Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage. Sie betrifft uns alle. Ausnahmslos.“ Die Einschränkungen des Alltags verteidigte sie daher: „Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig.“ Sie könne die Frustration, „ja Verzweiflung“ der Betroffenen verstehen, sagte sie. Aber Freiheit bedeute auch Verantwortung.

Die Pandemie sei eine historische Herausforderung, die die Menschen in Deutschland und in anderen Ländern vor eine „politische, wirtschaftliche, medizinische, soziale, psychische“ Bewährungsprobe stelle. „Wir werden ihr nur mit Zusammenhalt und mit einem transparenten Austausch miteinander begegnen können.“ Die kritische Debatte schwäche nicht die Demokratie, sondern stärke sie, sagte Merkel. „Aber es ist auch klar: Lüge und Desinformation, Verschwörung und Hass beschädigen (...) auch den Kampf gegen das Virus", sagte sie. Man müsse sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren.

Wütende Zwischenrufe aus den Reihen der AfD

Zugleich versuchte die Kanzlerin, Hoffnung zu vermitteln. Die Hygienekonzepte vieler Einrichtungen seien nicht sinnlos, auch wenn nun vorübergehend härtere Maßnahmen nötig seien. Die Menschheit habe immer wieder bewiesen, dass sie auch große Herausforderungen bewältigen könne. Deutschland stehe vor einem harten Winter; „vier lange schwere Monate, aber er wird enden“, sagte Merkel, die vor allem Wissenschaftlern und den Gesundheitsämtern für ihren Kampf gegen das Virus dankte.

Als Merkel auf die Beschlüsse der Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer vom Mittwoch verwies, wurde sie durch wütende Zwischenrufe aus den Reihen der AfD unterbrochen, die Gewaltenteilung anmahnten. Abgeordnete aller Fraktionen hatten zuletzt darauf gepocht, die Parlamente bei der Pandemiebekämpfung stärker zu beteiligen.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland forderte im Anschluss an die Rede der Kanzlerin, dass der Bundestag über alle Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie entscheiden solle. „Eine Corona-Diktatur auf Widerruf verträgt sich nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung“, sagte er. Deutschland habe seine Freiheit zu mühselig errungen, „als dass wir sie an der Garderobe eines Notstandskabinetts abgeben“. „Wir müssen abwägen, auch um den Preis, dass Menschen sterben.“ Er warne ausdrücklich vor einem zweiten Lockdown, so Gauland. „Das verkraften wir nicht.“

Auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner übte Kritik an der Krisenpolitik der Regierung. Diese sei „nicht alternativlos“ und drohe die „parlamentarische Demokratie zu deformieren“. Er forderte eine grundsätzliche Mitsprache der Parlamente. „Der Ort der Entscheidung muss das Parlament sein“, sagte Lindner. Dazu sollte schnell eine interfraktionelle Initiative aus der Mitte des Bundestages kommen. Es gebe keine Antwort der Regierung, was nach den November-Beschränkungen im Dezember komme, so der FDP-Chef. Es sei Zeit, vom „aktionistischen Krisenmanagement zu einer dauerhaft durchhaltbaren Risikostrategie“ zu wechseln.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus wies die Kritik an der Corona-Politik scharf zurück. Dass Lindner die Bemühungen, die Pandemie einzudämmen, mit Aktionismus vergleiche, sei „eines Liberalen unwürdig. Ihre Vorgänger hätten sich dafür geschämt“, sagte Brinkhaus. Es habe 70 Debatten im Parlament über die Corona-Maßnahmen gegeben. Der Bundestag habe zudem immer die Möglichkeit, Gesetze zu beschließen. In den kommenden vier Wochen entscheide sich, ob Deutschland seinen wirtschaftlichen Wohlstand halten könne, sagte Brinkhaus. Wie Merkel verwies er darauf, dass Europa auch in einem Systemwettbewerb mit autoritären Staaten stehe, die die Pandemie mit in Demokratien unerwünschten Mitteln offenbar erfolgreicher bekämpften.

Mohamed Ali: Auf soziale Folgen achten

Die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, warnte im Anschluss an Brinkhaus' Rede vor den sozialen Folgen der Anti-Corona-Maßnahmen. Wichtig für die Akzeptanz sei eben auch, „dass sie sozial abgefedert sind, dass dadurch niemand in eine Notlage gerät“, sagte Mohamed Ali. Das habe die Politik der Regierung im ersten Lockdown im Frühjahr nicht sichergestellt, stattdessen sei die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergegangen.

Die am Mittwoch getroffenen Maßnahmen sehen unter anderem vor, dass sich im November nur noch Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen – und maximal zehn Personen. Theater, Opern, Kinos oder Konzerthäuser sowie Sportangebote sollen für diese Zeit schließen. Auf private oder touristische Reisen sollen die Bürger verzichten. Gastronomiebetriebe und Hotels sollen weitgehend schließen.