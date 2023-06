In der Bundestagsdebatte über die erste Nationale Sicherheitsstrategie sind die Kritiker sich einig: ein Sicherheitsrat fehlt. Auch die FDP-Fraktion will weiter für das Gremium kämpfen.

Jürgen Hardt (CDU), außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, hat auch Gutes über die erste Nationale Sicherheitsstrategie zu sagen. Einen breiten Konsens habe es gegeben, dass es so eine Strategie brauche, sagt er am Freitag im Bundestag. Auch die Analyse in der Strategie teile seine Fraktion in weiten Teilen.

Dann beginnt die Kritik: weil nicht alle notwendigen Akteure einbezogen worden seien, belaste das die Durchsetzung und Akzeptanz der Strategie. Weil die Formulierung zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO („im mehrjährigen Durchschnitt“) hinter der Formulierung des Bundeskanzlers in seiner Zeitenwenden-Rede zurückbleibe. Weil die Sicherheit Israels nicht als Staatsräson bezeichnet werde, wie im Koalitionsvertrag. „(...) die Verantwortung für das Existenzrecht Israels bleibt uns dauerhafte Verpflichtung“, heißt es stattdessen. Und na­türlich, weil die Strukturen fehlen: ein Nationaler Sicherheitsrat.

Am Mittwoch hat die Bundesregierung die Sicherheitsstrategie beschlossen und vorgestellt. Auf 74 Seiten soll sie skizzieren, was aus der Zeitenwende für die deutsche Sicherheitspolitik folgt. Am Freitag debattiert der Bundestag darüber, und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), deren Haus federführend verantwortlich war, sagt, diese Strategie sei nicht nur ein Arbeitsplan, sie sei ein Spiegel. „Sie spiegelt ein neues Verständnis in unserem Land, wie wir im Zuge von Russlands brutalem Angriffskrieg auf die Ukraine und auf die europäische Friedensordnung über Sicherheit denken.“ Sicherheit sei nicht mehr nur Militär und Diplomatie, sie betreffe alle Lebensbereiche.

Baerbock: Mehr Verantwortung übernehmen

Baerbock sagt, die Zeitenwende sei eine Verpflichtung, mehr Verantwortung auf dieser Welt zu übernehmen für Länder die verwundbarer sind, „noch verwundbarer als wir mit Blick auf die Klimakrise, mit Blick auf regionale Her­ausforderungen“. „Diese Nationale Si­cherheitsstrategie wird uns in den nächsten Wochen auf die Füße fallen“, sagt Hardt.

Den fehlenden Sicherheitsrat kritisiert auch Alexander Graf Lambsdorff für die FDP. Kommende Woche will seine Fraktion ein Positionspapier dazu beschließen, dass sich für die Einrichtung eines Sicherheitsrates ausspricht, es liegt der F.A.Z. vor. Harsch ist die Kritik aus AfD und Linkspartei. Joachim Wundrak bemängelt für die AfD ebenfalls, dass es keinen Sicherheitsrat gibt, und kritisiert, dass die Strategie nicht zur Chefsache gemacht worden sei.

Sevim Dagdelen (Linke) spricht davon, dass die Strategie nichts anderes sei als das Heizungsgesetz für die Sicherheitspolitik, planlos und konzeptlos. Die Erhöhung der Militärausgaben bezeichnet sie als „Wahnsinn“, die Bundesregierung würde sich mit der Strategie „einfach nur an die USA hängen“. Jürgen Trittin, außenpolitischer Sprecher der Grünen, sagt, an Dagdelen gerichtet, manchmal werde aus der Linksfraktion gesagt, sie könnten nichts für den Beifall von ganz rechts. In diesem Fall hätten sie ihn sich redlich verdient.