Bundestagsarbeit : Die AfD macht nicht mit

Früher einigten sich die Fraktionen im Bundestag auf eine Tagesordnung. Aber die AfD ist immer dagegen. Was tun?

Seitdem die AfD mit im Bundestag sitzt, sogar als größte Oppositionsfraktion, hat sich nicht nur das politische Klima dort fundamental verändert, sondern auch der parlamentarische Binnenbetrieb. Also alles, was mit Haus- und Geschäftsordnung, mit Präsidium, Ältestenrat, Tagesordnung und überhaupt dem Organisatorischen zu tun hat. Nach der Wahl 2017 gab es zunächst den Versuch der anderen Fraktionen, der alten Hasen sozusagen, auf die neue Truppe zuzugehen, auch bei der Tages- und Geschäftsordnung. Doch bald stellte sich heraus, dass die AfD die eingeübten Verfahren grundsätzlich nicht mitmachen wollte. Sie setzte außer Kraft, was seit Jahren Praxis im Bundestag war. Seit vielen Monaten beginnt deshalb jede Plenarsitzung ohne eine vorher ausgehandelte Tagesordnung. Dahinter steht ein Machtkampf: die AfD gegen alle anderen.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Eigentlich ist die Tagesordnung eine Aufgabe des Ältestenrates, in dem das Bundestagspräsidium und die Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen zusammensitzen. Im Parlamentsdeutsch heißt das „Aufsetzungsverfahren“, weil es darum geht, welche Debatten auf die Tagesordnung gesetzt werden. Vieles wird informell zwischen den Geschäftsführern geregelt. Bis zum Einzug der AfD ergaben sich die Aufsetzungen fast wie von selbst. Besonders galt das für die sogenannten Kernzeiten. Die sind ganz wichtig im Bundestag. Sie wurden 1995 eingeführt. Vor allem der Donnerstagvormittag gilt als Kernzeit. Da werden die großen gesellschaftspolitischen Themen besprochen, da sind die Fraktionen möglichst vollständig im Saal anwesend. Das ist auch in der Öffentlichkeit die Zeit der größten Aufmerksamkeit. Es war parlamentarische Praxis, dass alle im Parlament vertretenen Fraktionen ihre Themen in den Kernzeiten setzen konnten, und zwar auf eine Weise, die auch die Größe der Fraktionen berücksichtigt. Nämlich durch ein rollierendes Verfahren: Du warst neulich dran, jetzt bin ich es mal.

Auch das wollte die AfD nicht mehr, sondern als stärkste Oppositionsfraktion praktisch ein Dauerabonnement auf die Kernzeiten bekommen. Oder wie es der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Bernd Baumann, einmal sagte: In allen großen westlichen Demokratien eröffne die stärkste Oppositionspartei die Debatte „als Erste nach der Regierung, und in diesem Haus sind wir das“. Die bisher geübten Verfahren galten der AfD auf einmal als „Geschäftsordnungstricks“. Baumann gegenüber der F.A.S.: „Bisher war es eine bewährte parlamentarische Tradition, dass die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte von der Größe der Fraktionen bestimmt wurde. Die anderen Fraktionen haben sich dann entschieden, mit dieser Tradition zu brechen, um die AfD-Fraktion auf die weniger attraktiven Tagesordnungspunkte zu verdrängen.“ So würden die kleineren Fraktionen bevorzugt und „letztlich der Wählerwille verfälscht“.

Das hat nun zur Folge, dass die AfD der Tagesordnung nie zustimmt. Zuerst nicht im Ältestenrat, so dass die Tagesordnung jedes Mal mit dem Zusatz ins Plenum kommt: „Zwischen den Fraktionen besteht kein Einvernehmen.“ Das wiederum führt dazu, dass der Bundestagspräsident als Erstes zu Sitzungsbeginn im Plenum über die Tagesordnung abstimmen lassen muss. Das Bild ist dann immer das gleiche: Alle Fraktionen sind dafür, nur die AfD dagegen.

„Die AfD verweigert die Kooperation“

Erst machten sie bei der AfD solche Spiele nur gelegentlich, längst aber ist es der Dauerzustand. Marco Buschmann, der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, sagt zwar: „Das ist nicht schön, aber auch kein Beinbruch.“ Aber auch ihn ärgert die grundsätzliche Haltung der AfD: „Die AfD verweigert seit Beginn der Legislaturperiode die Kooperation nach den langgeübten Regeln des Parlaments.“ Auch Buschmanns Unionskollege Michael Grosse-Brömer schüttelt den Kopf: „Seit Jahrzehnten gibt es die parlamentarische Gepflogenheit, dass die stärkste Fraktion eben nicht stets die beste Redezeit für sich beansprucht. Für uns als CDU/CSU ist das selbstverständlich. Es wäre gut, wenn auch die AfD das als stärkste Oppositionspartei mittlerweile einmal akzeptieren könnte.“