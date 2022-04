Desiderius-Erasmus-Stiftung : Wie verhindern, dass die AfD-Stiftung Steuergeld bekommt?

Aktualisiert am

Seit dem Urteil des Verwaltungsgerichts Köln ist das Problem noch eklatanter: Der Verfassungsschutz darf die AfD als extremistischen Verdachtsfall einstufen und mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. Und gleichzeitig soll die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung künftig mit Millionen Euro Steuergeld gefördert werden. Damit könnte die Stiftung politische Arbeit in ihrem Sinne betreiben, Forschungsaufträge erteilen, Stipendien vergeben. Rechtsextremes Gedankengut könnte so leichter an Universitäten Fuß fassen.

Über die Mittel für parteinahe Stiftungen entscheidet der Haushaltsausschuss des Bundestags. Insgesamt handelt es sich um mehr als eine halbe Milliarde Euro für die Stiftungen. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung ist bisher leer ausgegangen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1986 muss der Staat aufgrund seiner Neutralitätspflicht alle dauerhaften, ins Gewicht fallenden Grundströmungen angemessen berücksichtigen. In einer „Gemeinsamen Erklärung“ aus dem Jahr 1998 haben die Stiftungen als geeigneten Ansatzpunkt dafür ausgemacht, dass die Partei, der die Stiftung nahesteht, „wiederholt“ im Bundestag vertreten sein müsse.