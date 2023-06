Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstag auf dem Landesparteitag der SPD in Hamburg Bild: dpa

Die Bundesregierung geht davon aus, dass sie die derzeit relativ hohen AfD-Umfragewerte wieder drücken kann. Man sei nach der Corona-Pandemie mit dem russischen Angriffskrieg in der zweiten schweren Krise nacheinander, sagte ein Regierungssprecher am Montag in Berlin. Zugleich gebe es die Herausforderung, das Land zukunftsfähig zu machen. „Das sind alles große und komplexe Themen und Fragen.“ Das Beste, was man tun könne, sei, all das abzuarbeiten und zu guten Lösungen zu kommen. „Und das wird uns auch gelingen und dann wird das auch wieder weniger mit diesen Umfragewerten für Populisten.“

Der Sprecher bekräftigte damit ähnliche Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vom Wochenende. „Der Bundeskanzler ist optimistisch, dass, wenn wir gute Arbeit machen und die Probleme dieses Landes gut lösen, so wie das vorgesehen ist, dass wir uns dann über dieses Thema auch keine großen Sorgen mehr machen müssen.“

Auf Nachfrage, um welche abzuarbeitenden Themen es sich konkret mit Blick auf die AfD-Umfragewerte handele, sagte er, es gehe um „das gesamte Projekt dieser Bundesregierung“. Es gehe darum, die Transformation zu gestalten, das Land bis 2045 zu einem CO2-neutralen Industrieland zu machen oder Bildung und Digitalisierung voranzubringen. Auch das Thema Migration gehöre dazu. Deshalb beschäftige man sich „intensiv“ damit, zu einer besseren Steuerung zu kommen. Die rechtspopulistische AfD lag in einigen Umfragen zuletzt bei 18 bis 19 Prozent und damit gleichauf mit der SPD. Zu ihren Kernforderungen zählt die Begrenzung des Zuzugs von Migranten.

Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann äußerte angesichts dieser Umfragewerte Selbstkritik. „Ich sehe Verantwortung bei alles demokratischen Parteien von Union über SPD, FDP und Grünen“, sagte Haßelmann am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Es sei „völlig falsch zu sagen: Es gibt einen Grund und es ist eine Partei“. Die Parteien müssten sich fragen, was bei den Menschen für Verunsicherung sorge und warum diese mit den demokratischen Parteien unzufrieden seien.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner äußerte Kritik an langwierigen Entscheidungen der Ampel-Koalition. „Jedes ungelöste Problem, das den Menschen Angst macht, etwa alles rund um das Heizungsgesetz, treibt die Wähler in die Hände derjenigen, die mit Angst Politik machen, selbst keine Lösungen anbieten, aber für alles Sündenböcke haben“, sagte Stegner dem „Tagesspiegel“. Zugleich warf Stegner dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz eine Verharmlosung der AfD vor: „Stimmen für die AfD sind keine Denkzettel, sondern Attacken auf die Demokratie. Herr Merz liegt mit seinem verharmlosenden Denkzettelgerede völlig daneben.“

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hat indes die Bezeichnung ihrer Partei als „Schlechte-Laune-Partei“ durch Bundeskanzler Scholz zurückgewiesen. „Den Bürgern ist tatsächlich das Lachen gründlich vergangen“, sagte Weidel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das liegt aber nicht an einer vermeintlich übellaunigen AfD, sondern an einer Laienspieltruppe, die im Bundeskabinett täglich ein trauriges Polit-Kabarett abliefert.“