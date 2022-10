Deutsche Energiesicherheit : Regierung billigt AKW-Laufzeitverlängerung bis April

Nach der Anordnung von Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Bundesregierung die geforderte Laufzeitverlängerung für die drei verbliebenen Atomkraftwerke beschlossen. Die Änderung des Atomgesetzes habe die Ministerriege gebilligt, sagten Regierungsvertreter am Mittwoch. Danach können die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland in der Energiekrise über den Winter bis zum 15. April 2023 laufen.

Eigentlich hätten alle drei zum Jahresende abgeschaltet werden müssen. Insgesamt können die drei AKW im Jahr 2023 dem Gesetzentwurf zufolge rund 5,4 Terawattstunden Strom erzeugen. Dann sind die Brennstäbe der Anlagen aufgebraucht. Neue sollen nach der Richtlinienentscheidung des Kanzlers nicht mehr eingesetzt werden. Bis Ende November soll das Vorhaben die parlamentarischen Hürden nehmen. Auch eine Zustimmung der Grünen gilt als sicher. „Wir werden in der Fraktion dafür werben, dem Vorschlag zu folgen“, sagte die Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann am Dienstag.

Merz warnt vor Engpässen im Folgewinter

Das Konzept einer Einsatzreserve von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist damit hinfällig. Scholz hatte ein Machtwort gesprochen, da Habeck sich mit FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner nicht verständigen konnte, der deutlich längere Laufzeiten gefordert hatte. Habeck hatte am Dienstagabend bei einer Veranstaltung in Berlin, gesagt, die Uneinigkeit in der Koalition sei kein Glanzstück gewesen und habe auch nicht dazu beigetragen, dass das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit und die Geschlossenheit über die Maßen gesteigert worden sei.

Auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, der den Standpunkt vertritt, der Weiterbetrieb des AKW Emsland sei aus Gründen der Versorgungssicherheit nicht nötig, äußert sich versöhnlich. „Wir haben wirklich wichtigere Themen in der Energiepolitik“, sagte Weil am Mittwoch im ZDF- „Morgenmagazin“. Der Weiterbetrieb des Atomkraftwerks sei kein Thema, das bei ihm „für ganz viel Aufregung“ sorge.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz warnte derweil vor einer weiter unklaren Energieversorgung im darauffolgenden Winter 2023/24. „Keiner von uns weiß, wie die Energieversorgungslage im nächsten Winter aussieht“, sagte Merz am Mittwoch im Deutschlandfunk. Die anstehende Entscheidung im Kabinett über eine Änderung des Atomgesetzes werde ja nur bis zum Frühjahr halten.