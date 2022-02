Neugeschaffenes Amt : Alabali-Radovan wird erste Antirassismus-Beauftragte

Staatsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) soll erste Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus werden. Sie werde die Aufgabe in Personalunion mit ihrem Amt als Staatsministerin beim Bundeskanzler und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration ausüben, teilte ihre Pressestelle am Mittwoch mit. Ihre Berufung durch das Bundeskabinett solle an diesem Mittwoch erfolgen.

Alabali-Radovan, 31 Jahre alt, ist seit Dezember Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. 2021 zog sie mit einem Direktmandat in den Bundestag ein. Als Kind irakischer Eltern wurde Alabali-Radovan 1990 in Moskau geboren. 1996 kam sie mit ihrer Familie nach Mecklenburg-Vorpommern. Nach ihrem Abitur in Schwerin studierte sie Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin, kehrte aber 2015 nach Mecklenburg-Vorpommern zurück.

Zwischenzeitlich arbeitete sie für die Ausländerbehörde des Landes in jener Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete, in der sie selbst als Kind aufgenommen worden war. 2020 wurde sie Integrationsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Anlässlich des zweiten Jahrestags des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau am 19. Februar sagte Alabali-Radovan am vergangenen Freitag in Berlin: „Die Bundesregierung wird mehr denn je investieren in Prävention und politische Bildung.“ Betroffene von Rassismus werde man „besser schützen“ und unterstützen. „Dafür wollen wir eine bundesweite Antirassismus-Beratung einrichten“, kündigte sie an.