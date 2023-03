Das Schienennetz und die Bahnhöfe, wie hier in München, sollen in einem eigenständigen Unternehmen gebündelt werden. Bild: dpa

Der Bundesrechnungshof geht mit der Deutschen Bahn (DB) und dem Bund als deren Eigentümer scharf ins Gericht. „Die Krise der DB AG wird chronisch, der Konzern entwickelt sich zu einem Sanierungsfall, der das gesamte System Eisenbahn gefährdet“, sagte der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kay Scheller, am Mittwoch anlässlich der Vorstellung eines Sonderberichts zur „Dauerkrise“ bei der Bahn. Nach etlichen „verlorenen Jahren“ müsse die Bundesregierung endlich entschlossen gegen die Ursachen dieser Krise vorgehen, forderte Scheller. Dazu müsse sie den Konzern „wirksam, umfassend und schnell umstrukturieren“. Bund und Bahn verfehlten ansonsten ihre ambitionierten verkehrs- und klimapolitischen Ziele.

Dem neuen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bescheinigte der Bundesrechnungshof zwar „einen ordentlichen Ansatz“ bei der Einrichtung einer neuen Steuerungsgruppe im Ministerium, die die geplante Generalsanierung der Deutschen Bahn eng begleiten soll. Allerdings warnte Scheller: Auch dies werde das Problem nicht lösen. Der Bund müsse sich die Kontrolle über das Schienennetz zurückholen.

Der Bundesrechnungshof fordert deshalb eine Zerschlagung des Bahnkonzerns. Das Schienennetz sowie die Bahnhöfe müssten in einem eigenständigen Unternehmen gebündelt werden, auf das der Staat direkten Zugriff habe, am besten in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das Unternehmen müsste dann unabhängig von der Deutschen Bahn die umfangreiche Generalsanierung sowie die Instandhaltung und Erweiterung des Schienennetzes steuern. Der Bundesrechnungshof mahnt schon seit Langem tiefgreifende Reformen an, die an dem ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) jedoch weitgehend abprallten. Stattdessen fühlte er sich von der Behörde gegängelt.

Eine Trennung von Schiene und Bahnbetrieb wird schon seit Jahren heftig diskutiert, vor allem wenn es darum geht, dem Wettbewerb im Personen- und Güterverkehr mehr Schwung zu verleihen. Die privaten Wettbewerber haben es schon seit Jahren schwer, sich gegen den Platzhirsch Bahn durchzusetzen. Nicht nur der Konzern und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft lehnen die Trennung strikt ab, auch die Ampelkoalition hat sich explizit dagegen entschieden. Gerade arbeitet Wissing an der Neugründung einer „gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft“, die allerdings nach Ansicht des Bundesrechnungshofs noch zu eng mit dem Konzern verflochten ist.

Auch die enorme Verschuldung muss der Staat als Eigentümer angehen. Inzwischen hat der Konzern einen Schuldenberg von mehr als 30 Milliarden Euro angehäuft – „und das, obwohl der Staat die DB AG auf unterschiedlichen Wegen immer stärker finanziell unterstützt“, wie Scheller moniert. Diese öffentlichen Zahlungen von zuletzt durchschnittlich 16,6 Milliarden Euro im Jahr überstiegen die Einnahmen aus Infrastrukturentgelten, Transport- und Fahrgastumsätzen. „Die DB AG entwickelt sich immer mehr zu einem Fass ohne Boden.“

Auch die internationalen Aktivitäten des Konzerns sind den Kontrolleuren ein Dorn im Auge. Dabei geht es sowohl um die Logistiktochtergesellschaft Schenker, die die Bahn nun verkaufen soll, als auch um Auslandsaufträge in Ägypten, Indien oder Kanada, wo der Staatskonzern beim Aufbau und beim Betrieb von Bahnsystemen behilflich ist. Während die Regierung damit industriepolitische Ziele verfolgt, geißelt der Bundesrechnungshof dies als „bahnfremd“. Die Bahn solle sich lieber auf ihre inländischen Aufgaben konzentrieren.