Bundesrat will Fahrverbot : Am siebten Tag soll das Motorrad ruhen

Am nächsten Wochenende könnten Motorradfahrer wieder die Münchener Innenstadt lahmlegen. Die Stadtverwaltung bestätigt, dass eine Biker-Demo angemeldet ist. Endgültig entschieden wurde darüber noch nicht. München steckt noch der erste Biker-Protest von Anfang Juli in den Knochen. Die eigentliche Demonstration war zwar verboten worden, aber dass Motorradfahrer in großer Zahl über den Mittleren Ring fahren, ist erlaubt. So geschah es. Tausende waren dabei. Das war nicht nur Masse, sondern auch gehörig Lärm. Diesmal sagt der Veranstalter schon von sich aus: „Lieber weniger, die für die Sache sind, als 30.000, die nur Party machen.“

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

„Die Sache“, die der Veranstalter da meint, ist der Protest gegen eine Entschließung des Bundesrates. Zwischen historischen Corona-Beschlüssen fand die Länderkammer am 15. Mai noch die Zeit, mit großer Mehrheit für eine Vorlage aus Nordrhein-Westfalen zu stimmen, welche die Bundesregierung auffordert, gesetzlich mehr gegen den Lärm von Motorrädern zu tun. Dazu liefert das Bundesrats-Papier auch gleich ein paar Vorschläge. Etwa: Der Geräuschpegel bei neu zugelassenen Motorrädern solle „in allen Fahrzuständen“ (also nicht nur auf dem Prüfstand in der Werkstatt) 80 Dezibel nicht überschreiten. Das Tunen von Motorrädern solle härter bestraft werden, die Polizei bei Lärmbelästigung rascher eingreifen dürfen. Wirklich Aufsehen erregte jedoch ein anderer Vorschlag: Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen.

Zurück ging das alles auf Nordrhein-Westfalen. Dort machen die Motorräder vor allem in der Eifel, dem Bergischen Land und dem Sauerland mit ihren attraktiven Fahrstrecken viel Ärger. Vor allem im Frühjahr gibt es immer wieder Beschwerden von Anwohnern, die sich von Lärm gestört fühlen. Verkehrsminister Hendrik Wüst von der CDU hatte bei der Initiative besonders jene Motorradfahrer im Sinn, die ihre Maschinen frisieren und mit Absicht besonders laut unterwegs sind. Wüst mahnte: „Damit Anwohner entlang beliebter Motorradstrecken nicht mit Lärm und lauten Motorengeräuschen belästigt werden, müssen Initiativen wie ,Silent Rider‘ von rechtlichen und von Sanktionsmaßnahmen flankiert werden.“ Wenn der Auspuff manipuliert werde und das Motorrad extralaut daherkomme, so Wüst weiter, müsse die Polizei gleich das Motorrad sicherstellen und den Fall „gerichtsfest“ aufnehmen dürfen. Der Minister hatte bei seinem Vorstoß nicht nur seinen Ministerpräsidenten, sondern auch die eigene Fraktion hinter sich, aus der es hieß: „Unser Ziel muss sein, die Interessen der Biker und der Anwohner in einen fairen Ausgleich zu bringen.“

Der Antrag bekam schon vor der Abstimmung Wucht, weil auch das grün-schwarze Baden-Württemberg mitmachte. Dort gibt es nämlich seit einem Jahr eine Initiative von Land und Kommunen gegen Motorradlärm. Angeregt hatte das der Lärmschutzbeauftragte des Landes zusammen mit einer Bürgermeisterin; knapp dreißig Kommunen machten mit. Unter anderem sollte es darum gehen, einen Forderungskatalog gegen Motorradlärm aufzustellen und damit an politische Entscheidungsträger beim Bund und der Europäischen Union heranzutreten. Verkehrsminister in Stuttgart ist Winfried Hermann, ein kämpferischer Grüner. Dem kam die Idee aus Nordrhein-Westfalen gerade recht, er war sofort dabei.