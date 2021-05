„Bitte um neues Vertrauen“ : Bundespräsident Steinmeier steht für zweite Amtszeit bereit

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bewirbt sich für eine weitere Amtszeit. Das teilte das Staatsoberhaupt am Donnerstag mit. Es seien, sagte Steinmeier in Berlin, „bewegte Zeiten“ mit vielen offenen Fragen – auf eine darauf wolle er „rechtzeitig und transparent“ eine Antwort geben. Er wolle sich für eine zweite Amtszeit zur Wahl stellen, sagte der Bundespräsident: „Ich möchte unser Land in eine Zukunft begleiten, eine Zukunft, die nach Corona endlich in Sicht gerät.“

Er wolle Brücken bauen, in die Gesellschaft und in die Welt und „um neues Vertrauen bitten“. Er wolle, dass die Menschen, „wissen, wo ihr Bundespräsident steht“.

„Gewissheit gibt es in der Demokratie nicht“

Steinmeier sagte, er wisse, dass er nicht von vornherein auf eine Mehrheit hoffen könne, aber er trete auch nicht aus Bequemlichkeit an, sondern aus Überzeugung. Denn aus tiefer Überzeugung habe er die Demokratie zu seinem Leitthema gemacht. „Gewissheit gibt es in der Demokratie nicht, auch nicht in der Wahl eines Bundespräsidenten.“ Das sei aber kein Makel, sondern die Stärke der Demokratie. Er freue sich „auf ein offene, ein faires Verfahren“, sagte Steinmeier in Berlin. Die Wahl durch die Bundesversammlung findet im Frühjahr 2022 statt, die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

Steinmeier, 65 Jahre alt, ergänzt damit eine anhebende Diskussion um seine Aussichten für eine zweite Amtszeit. So hatten sowohl FDP-Politiker als auch Vertreter der Linke eine Unterstützung Steinmeiers in Aussicht gestellt.

Der frühere SPD-Politiker war im Mai 2017 zum Bundespräsidenten gewählt worden. Wenige Monate nach seinem Amtsantritt hatte der frühere Fraktionsvorsitzende und Außenminister wesentliche Beiträge zum Zustandekommen einer weiteren Koalition von Union und SPD geleistet, nachdem die FDP die lange Zeit geführten Koalitionsgespräche mit Grünen und Union plötzlich abgebrochen hatte. Steinmeier hatte insbesondere auf die SPD und deren Vorsitzenden Martin Schulz eingewirkt, ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht zu werden.

Will die Union einen eigenen Kandidaten durchsetzen?

In der Corona-Krise hatte Steinmeier unermüdlich sich um gesellschaftlichen Zusammenhalt und europäische Solidarität bemüht. Er genießt weithin Respekt und Anerkennung. Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich eine neue Koalition nach der Bundestagswahl gerne „ihren“ Bundespräsidenten suchen möchte, etwa eine Politikerin der Grünen oder jemanden aus den Reihen der Union. Die konnte schon bei der Wahl von Joachim Gauck, Steinmeiers Vorgänger, keinen eigenen Kandidaten in das höchste Staatsamt bringen.