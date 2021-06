Bundespräsident Steinmeier : „Der Kampf gegen sexualisierte Gewalt geht uns alle an“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 30. Juni im Schloss Bellevue in Berlin Bild: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Gesellschaft dazu aufgefordert, genauer hinzuschauen und entschlossen zu handeln, wenn sie Anzeichen für sexuellen Missbrauch und Gewalt entdeckt. „Der Kampf gegen sexualisierte Gewalt ist eine Aufgabe, die uns alle angeht, jede und jeden Einzelnen“, sagte Steinmeier am Mittwoch bei einem Gespräch mit dem Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Berlin. Es gelte sich bewusst zu machen, welche Ausmaße sexualisierte Gewalt allein durch die sozialen Medien angenommen habe. Mehr als 14.500 Fälle von Kindesmissbrauch hätten die Behörden allein im vergangenen Jahr erfasst. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Wer in der Kindheit und Jugend sexuelle Gewalt erleiden musste, habe oft Schwierigkeiten, eine Familie zu gründen oder einer Arbeit nachzugehen. Nicht wenige Betroffene lebten in prekären Verhältnissen oder müssten über ihre Grenzen gehen, um das Alltägliche geregelt zu bekommen, sagte Steinmeier.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Im Nationalen Rat vereinten alle staatlichen Ebenen, Fachpraxis, Wissenschaft und Betroffene ihr Wissen und ihre Wirkungskraft, sagte Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD). Es gehe jetzt darum, die vom Nationalen Rat geforderten Schutzkonzepte in Einrichtungen auch digital zu etablieren. Die Schutzkonzepte gehören zu den Kernpunkten der „Gemeinsamen Verständigung“, die der Nationale Rat vorgelegt hat.

Schutzkonzepte für den digitalen Raum

Die Länder wollen die Schutzkonzepte in Schulen verwirklichen. Außerdem sollen die Hilfen für Betroffene besser zusammenarbeiten. Das gelte insbesondere für die Systeme der Kinder- und Jugendhilfe sowie des Gesundheitswesens und der sozialen Entschädigung. Sie müssten Kinder und mögliche Gewaltkontexte mit geschultem Blick betrachten und dafür auch eigens qualifiziert werden. Außerdem will der Nationale Rat auch die Rahmenbedingungen für Vernehmungen und Anhörungen im familiengerichtlichen und im Strafverfahren verbessern. Dazu wurden Praxishilfen für kindgerechte Verfahren entwickelt. Die neue Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz soll mit dem Nationalen Rat Schutzkonzepte für den digitalen Raum erarbeiten, um Kinder und Jugendliche besser vor sexueller Ausbeutung zu schützen. Die Aufklärung zur rituellen und organisierten Gewalt soll verbessert werden.

Darüber hinaus will der Rat den Schutz vor Ausbeutung und die internationale Kooperation verbessern, um minderjährige Betroffene von Menschenhandel schneller zu erkennen. Der Rat hat sich außerdem dafür eingesetzt, mehr Wissen über sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu generieren und die Datengrundlage zu Ausmaß und Erscheinungsformen sexueller Gewalt zu verbessern.

Ausbau der Beratungsstellen

Im Nationalen Rat wirken fünf thematische Arbeitsgruppen mit 300 Mitwirkenden zusammen, er war im Dezember 2019 etabliert worden. Der Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs appellierte an die Verantwortlichen, auch die nötige Finanzierung für den Ausbau der spezialisierten Beratungsstellen zu schaffen. Im Mittelpunkt müssten aber die Bedarfe und die Beteiligung von Betroffenen stehen.

Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, sagte, der nächste Bundestag und die nächste Bundesregierung sollten eine starke Enquetekommission zur Erarbeitung einer Grundsatzstrategie gegen sexuelle Gewalt im Netz beschließen sowie eine gesetzlich verankerte, umfassende Berichtspflicht des Amtes eines Missbrauchsbeauftragten gegenüber Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat.