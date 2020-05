Bundespräsident im Interview : „Das tastende Vorgehen bleibt richtig“

Herr Bundespräsident, Sie sind das erste deutsche Staatsoberhaupt im Lockdown. Wie fühlt sich das an?

Ungewöhnlich. Reisen im Inland oder ins Ausland finden derzeit nicht statt. Auch meinen Staatsbesuch nach Israel über den 1. Mai mussten wir verschieben. Viele Kontakte pflege ich per Telefon, mit ausländischen Kollegen, Wissenschaftlern, Experten und Mitgliedern der Regierung. Weil direkter persönlicher Kontakt noch nicht möglich ist, telefoniere ich auch viel mit Menschen, die bei der Bekämpfung der Pandemie Besonderes leisten: Pflegekräfte, Ärzte, Verkäuferinnen, Lastwagenfahrer, Psychologinnen oder Apotheker. So bekomme ich ein ganz gutes Gefühl für die Stimmung im Land und kann gleichzeitig danke sagen – diese Menschen halten unser Land am Laufen.