Einstimmiger Beschluss : Union unterstützt Wiederwahl Steinmeiers

Die Union wird bei der Wahl des nächsten Bundespräsidenten im Februar die Wiederwahl des amtierenden Staatsoberhauptes Frank-Walter Steinmeier unterstützen. Das haben die Mitglieder der Präsidien von CDU und CSU am Mittwoch in einer gemeinsamen Schaltkonferenz einstimmig beschlossen. An der Sitzung nahm auch der nominierte CDU-Vorsitzende Friedrich Merz teil.

Die Union stimmt damit für eine zweite Amtszeit des früheren Außenministers und SPD-Politikers, den sie bereits 2017 bei seiner erstmaligen Wahl unterstützt hatte. Der amtierende CDU-Vorsitzende Armin Laschet sagte nach der Sitzung der Parteigremien, Steinmeier selbst habe gesagt: „Demokratie heißt immer auch die Bereitschaft, nicht nur eigene Interessen zu sehen, sondern auch die Fähigkeit und Bereitschaft zum Kompromiss“, in diesem Sinne gehe es um das Gemeinwohl, „das immer über Parteiinteressen zu stehen hat“.

Laschet sagte, Bundespräsident Steinmeier habe „mit großer Leidenschaft unsere Demokratie und den Zusammenhalt in unserem Land gestärkt“. Deutschland erlebe „gesellschaftliche Fliehkräfte, die auf vielerlei Weise versuchen, unser Land zu spalten“, da sei Steinmeier „eine Stimme, die überparteilich immer wieder das Gemeinwohl ins Zentrum rückt, notwendige Debatten anstößt und unterschiedliche Sichtweise zusammenbringt“.

Laschet: Steinmeier ein internationaler Brückenbauer

Der CDU-Vorsitzende und vormalige Kanzlerkandidat der Union würdigte Steinmeier zudem als einen Bundespräsidenten „mit hoher innenpolitischer Anerkennung und Wertschätzung und großer außenpolitischer Kompetenz“. Er suche „Gemeinsamkeiten auch mit Staaten, die nicht unser Gesellschaftsmodel teilen“ und könne damit auch international zum Brückenbauer werden. Steinmeier sei, so fuhr Laschet in seiner Würdigung fort, „ein Mann mit Werteüberzeugungen, ein engagierter evangelischer Christ, der seinen Glauben nicht versteckt und daher glaubwürdig den Dialog der Religionen in unserem Land voranbringt“.

Auf die Frage, warum denn die Union nun trotz einiger entsprechender Anregungen aus den eigenen Reihen auf einen eigenen Kandidaten verzichtet habe, entgegnete Laschet: „Es gab unterschiedliche Argumente in der Tat, in den vergangenen Wochen – aber in der Abwägung der unterschiedlichen Argumente haben wir uns dafür entschieden, einen Bundespräsidenten, der bereit ist, unserem Land weiter zu dienen, zu unterstützten.“ Es werde die Zeit kommen, „wo auch einmal eine Frau Bundespräsidentin werden kann“. Es sei richtig gewesen, die Argumente abzuwägen, das hätten ja auch die Grünen getan, die erst am Dienstag ihre Unterstützung für Steinmeiers Wiederwahl mitgeteilt hatten. Laschet sagte, es habe Kontakte zu den Grünen gegeben, zu denen er aber nichts Näheres sagen wolle.

Im übrigen sei es eine Tradition, dass immer dann, wenn ein Bundespräsident zu einer zweiten Amtszeit bereit war, auch diejenigen, die ihn zunächst nicht unterstützt haben, ihn bei einer zweiten Amtszeit unterstützten, sagte Laschet. So sei es bei den Präsidenten Theodor Heuss, Heinrich Lübke und Richard von Weizsäcker gewesen. Eine Ausnahme sei die Wiederwahl von Horst Köhler gewesen, den die SPD auch beim zweiten Mal nicht unterstützt habe. Er finde, sagte Laschet, „die Tradition richtig, eine Bundespräsidentenwahl herauszuhalten aus parteipolitischem Hickhack“.