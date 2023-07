Die AfD steht vor Richtungsentscheidungen in ihrer Europapolitik. An diesem Wochenende will sie in Magdeburg damit beginnen, ihre Kandidaten für die Europawahl 2024 aufzustellen. Mit Spannung wird erwartet, wer Spitzenkandidat wird. Als aussichtsreicher Kandidat gilt der Europaabgeordnete Maximilian Krah; er ist allerdings auch hochumstritten. Dabei spielt weniger seine politische Haltung eine Rolle als eine strategische Unberechenbarkeit, die gerade manche in der Parteiführung misstrauisch macht.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

So ist Krah etwa derzeit suspendiert in der Fraktion „Identität und Demokratie“ (ID), der die AfD im Europaparlament angehört. Ihm wird Betrug vorgeworfen. Es ist indes nicht seine erste Suspendierung. Schon im vergangenen Jahr wurde er auf diese Weise abgestraft. Damals warf ihm die Fraktionsführung vor, im Wahlkampf in Frankreich nicht Marine Le Pen unterstützt zu haben, deren Partei Teil der Fraktion ist, sondern den Rechtsextremen Éric Zemmour.