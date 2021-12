Bundesparteitag : FDP stimmt mit 92,2 Prozent für Ampel-Koalitionsvertrag

FDP-Parteichef Christian Lindner am Sonntag in Berlin Bild: dpa

Die FDP hat als zweite Partei dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Die etwa 660 Delegierten eines außerordentlichen Bundesparteitages sprachen sich am Sonntag mit 92,2 Prozent für die Annahme des 177 Seiten umfassenden Papiers für eine künftige Regierungsarbeit mit SPD und Grünen aus. Bei dem digitalen Parteitag gab es 535 Ja- und 37 Nein-Stimmen sowie acht Enthaltungen.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hatte in seiner Rede zuvor um Zustimmung für den Koalitionsvertrag geworben. „Es ist ein Koalitionsvertrag für eine Politik der Mitte, der unser Land nicht nach links rückt, sondern nach vorne führen will“, sagte Lindner in Berlin. Er hob unter anderem hervor, dass der Vertrag die Erneuerung des liberalen Bildungs- und Aufstiegsversprechens enthalte.

Zudem stehe er für einen gesellschaftspolitischen Aufbruch, sehe solide Finanzen vor und beinhalte die Digitalisierung von Staat und Gesellschaft. „Wir werden diese Koalition - dessen bin ich mir sicher - prägen. Auch das Regierungshandeln in Deutschland werden wir prägen. Aber lassen wir doch auch zu, dass das Regierungshandeln uns als Partei prägt“, sagte Lindner.

Mehr zum Thema 1/

Der Koalitionsvertrag ermögliche einen „neuen Aufbruch in Deutschland", sagte Lindner. „Deutschland wartet auf diesen neuen Aufbruch." Wegen der Corona-Pandemie hielten die Freidemokraten ihren Parteitag digital ab. Am Veranstaltungsort in Berlin waren fast nur das Partei- und das Tagungspräsidium anwesend.

Bettina Stark-Watzinger, die als neue Bildungsministerin vorgesehen ist, sagte, der Koalitionsvertrag beinhalte nicht nur klare Projekte. „Wir haben Durchbrüche in Bereichen, die jahrelang politisch vernachlässigt wurden.“

Der stellvertretende Vorsitzende Johannes Vogel sagte, es sei richtig, jetzt Verantwortung zu übernehmen. „Der Koalitionsvertrag mutet allen etwas zu - auch uns“, räumte er ein. Fortschritt aus der Mitte heraus entstehe aber nur, wenn man auch einen Schritt auf andere zugehe. „Und Fortschritt brauchen wir, weil es die letzten Jahre in Deutschland zu viel kleinsten gemeinsamen Nenner, zu viel nur Fahren auf Sicht gab.“ In der Aussprache über den Vertrag gab es praktisch keine Kritik der Delegierten.

Am Samstag hatten auf einem SPD-Parteitag mehr als 98 Prozent der Delegierten zugestimmt. An diesem Montag wird das Ergebnis der Urabstimmung unter den Grünen-Mitgliedern erwartet. Ebenfalls am Montag will die SPD die Besetzung der ihr zustehenden Ministerien bekannt geben. Am Dienstag dann soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden, am Mittwoch soll die neue Regierung ihr Amt antreten und Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler gewählt werden.