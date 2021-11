Vor Urteil zur Bundesnotbremse : Wo endet die Verhältnismäßigkeit?

Aktualisiert am

Jetzt wird es ernst. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet in der Hauptsache über die Corona-Bundesnotbremse. Wie weit darf der Gesetzgeber Grundrechte einschränken?

Eine wesentliche Beschäftigung der deutschen Politik – das Warten auf Karlsruhe. Auch die künftige Ampelkoalition hat schon deutlich gemacht, dass sie mit Spannung auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts zur Bundesnotbremse blickt. An diesem Dienstag hat das Warten ein Ende: über wesentliche Beschränkungen in der Corona-Pandemie wird in der Hauptsache entschieden.

In Eilverfahren hatten die Karlsruher Richter die Einschränkungen nach der im einstweiligen Rechtsschutz üblichen Folgenabwägung die Maßnahmen aufrecht erhalten – aber auch deutliche Hinweise gegeben, wie weit man in der Krise gehen darf.

So entschied etwa eine Kammer des Ersten Senats im April 2020, ein Verbot von Gottesdiensten sei ein „überaus schwerwiegender Eingriff in die Glaubensfreiheit“ und bedürfe einer „fortlaufenden strengen Prüfung seiner Verhältnismäßigkeit anhand der jeweils aktuellen Erkenntnisse.“ Nach Auffassung der Richter hatte der Schutz vor Gefahren für Leib und Leben „derzeit trotz des damit verbundenen überaus schwerwiegenden Eingriffs in die Glaubensfreiheit Vorrang vor dem Schutz dieses Grundrechts.“

Fortschreibung im Lichte neuer Entwicklungen

Nach der Bewertung des Robert-Koch-Instituts, so das Verfassungsgericht, komme es in jener frühen Phase der Corona-Pandemie darauf an, die Ausbreitung der hoch infektiösen Viruserkrankung durch eine möglichst weitgehende Verhinderung von Kontakten zu verlangsamen, um ein Kollabieren des staatlichen Gesundheitssystems mit zahlreichen Todesfällen zu vermeiden. Die Kammer stellte damals zugleich klar, dass für die Folgenabwägung auch die seinerzeitige Befristung der Corona-Verordnung bis zum 19. April 2020 von Bedeutung war. Damit sei sichergestellt, dass die Verordnung unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen der Corona-Pandemie fortgeschrieben werden müsse.

In der am Dienstag zu verkündenden Entscheidung zur Bundesnotbremse geht es zum einen um die Schulschließungen beziehungsweise das Gebot des Wechselunterrichts, zum anderen um bußgeldbewehrte Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren.

Anfang Mai dieses Jahres hatte der Erste Senat Eilanträge gegen nächtliche Ausgangsbeschränkungen abgelehnt, aber auch hier deutlich gemacht, wie tief die Eingriffe sind: „Die Folgen der Ausgangsbeschränkung wirken sich auf nahezu sämtliche Bereiche privater, familiärer und sozialer Kontakte ebenso wie auf die zeitliche Gestaltung der Arbeitszeiten aus.“

Die Einschränkungen privater Lebensgestaltung durch die Ausgangsbeschränkung außerhalb der Ausnahmetatbestände reichten weit. Die Ausgangsbeschränkung diene andererseits der Kontrolle der vorhandenen allgemeinen Kontaktregelungen und solle die Bereitschaft zu deren Einhaltung fördern. „Dem kommt angesichts der nach wie vor absolut und relativ hohen Zahl von nachgewiesenen Neuinfektionen, der derzeit als gefährlich bewerteten Virusvarianten, den schweren Krankheitsverläufen und den Todesfällen erhebliche Bedeutung zu.“

Auswirkungen auf die Impfkampagne

Wirksame Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erscheinen, so das Verfassungsgericht in seiner Eilentscheidung im Mai, auch deshalb notwendig, weil die Auswirkungen hoher Infektionszahlen auf die Erfolge der derzeit stattfindenden Impfungen zu berücksichtigen sind. Trotz der nicht unerheblichen Belastungen für sämtliche von der Ausgangsbeschränkung Betroffenen „überwiegen die damit verbundenen Nachteile nicht gegenüber denen einer Außervollzugsetzung“. Zwar könne die während der Ausgangsbeschränkung nicht ausübbare Freiheitsbetätigung nicht nachgeholt werden und es werde „auch verstärkten physischen und psychischen Belastungen der Infektionsschutzmaßnahmen nur mit erheblichem Aufwand entgegengewirkt werden können.“

Stünde aber bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache die bundeseinheitliche Ausgangsbeschränkung als Instrument zur Sicherung und Kontrolle der aktuell dringend gebotenen Kontaktbeschränkungen nicht zur Verfügung, gingen damit erhebliche, wenn auch im Einzelnen nicht sicher prognostizierbare Infektionsrisiken einher.

Nun also die Hauptsache, ohne mündliche Verhandlung, aber unter schriftlicher Einbeziehung zahlreicher Fachleute, nicht nur von Virologen wie Christian Drosten und dem Robert-Koch-Institut, sondern auch von Experten, die etwa über die Auswirkungen von Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen auf Kinder und Familien Auskunft gaben.

Die Lage hat sich wieder gedreht, die Bundesnotbremse ist ausgelaufen, sie könnte aber auch wieder in Kraft gesetzt werden; zugleich schießen Infektionszahlen und Hospitalisierungen in noch nicht gekannte Höhen. Über die bekannten Maßnahmen wird weiterhin diskutiert – und mittlerweile gehen auch Politikern die Schritte einer Verhältnismäßigkeitsprüfung leicht von den Lippen.

Eine Behauptung ist aber noch keine Abwägung. Auch in schlimmer Lage muss jede Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen sein – wobei dem Gesetzgeber weiter ein Einschätzungsspielraum zukommt. Aber mittlerweile gibt es eben auch mehr Erfahrungen. Das Bundesverfassungsgericht ist nicht der Not-Gesetzgeber und wird sich auch nicht so aufführen. Aber der Hüter der Verfassung wird bei Maßnahmen, die evident wenig bringen und zu stark in die Grundrechte der Bürger eingreifen, ein Stoppschild aufstellen.