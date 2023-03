Das wahre Gesicht der Zeitenwende, die Olaf Scholz der Koalition vor einem Jahr auf die Fahnen schrieb, zeigt sich erst jetzt, im Kampf um die Verteilung der Haushaltsmilliarden. Darin steckt allerdings schon die erste Illusion, mit der die Ampel die Öffentlichkeit bedient. Denn der Haushalt ist nicht mehr das, was er zu sein scheint.

In etwa dem Umfang des Haushalts gibt es Krisenfonds und Nebenhaushalte, in denen Schwerpunkte der Regierungspolitik versteckt sind. Das lässt sich durchaus rechtfertigen – der dreifachen akuten Krise wegen: Corona, Ukraine, Energie, die in kurzer Zeit außergewöhnliche Belastungen mit sich brachten. Vom Klimaschutz nicht zu reden.

Wenn gleichzeitig in nur vier Krisenjahren fast so viele Schulden und Kreditermächtigungen angehäuft wurden wie in den 70 Jahren zuvor, liegt das nicht am Krisenmanagement, sondern an einer zweiten Illusion. Die hat sehr viel mit dem 100-Milliarden-Sondervermögen zu tun, das Olaf Scholz vor einem Jahr zu einem Schwerpunkt seiner „Zeitenwende“-Rede gemacht hat.

Viel geredet, wenig gehandelt

Seither ist viel über Waffen geredet worden. Aber die Wiederbewaffnung der Bundeswehr lässt weiter auf sich warten. Priorität hat sie offenbar nicht. Bestellungen und Beschaffungen kommen nicht voran. Und auch der Verteidigungshaushalt ist noch immer nicht das, was versprochen wurde.

Die Säumigkeit erklärt sich damit, dass Scholz die 100 Milliarden Euro seinerzeit nicht nur für die Ausstattung der Bundeswehr brauchte, sondern vor allem als Schutzschild für den Koalitionsfrieden. Denn das Extra-Geld bewahrt die Regierung davor, für die „Zeitenwende“ woanders sparen zu müssen.

Man stelle sich vor, es gäbe kein Sondervermögen, und die gesamte Landesvertei­digung müsste aus dem laufenden Haushalt bestritten werden. Scholz wollte der Ampel die Versäumnisse früherer Regierungen nicht ans Bein binden. Das hat den widersinnigen Effekt, dass sehr schnell wieder die Routine aus der Zeit vor der Zeitenwende eingekehrt ist.

Die Bundeswehr muss (wieder einmal) warten

Das Geld für die im Herbst 2021 vereinbarten Projekte ist jedenfalls sehr viel schneller beschlossen und verplant worden als das, was vor einem Jahr vom Bundeskanzler angekündigt wurde. Zum Kern seiner „Zeitenwende“-Rede gehört auch das: Damals vermittelte Scholz den Eindruck, dass zwar die Zeiten sich radikal geändert haben, dass seine Regierung aber auf keinen Punkt ihrer Wunschliste verzichten muss.

Das bekommt – wieder einmal – die Bundeswehr als Erstes zu spüren. Die Szenen gleichen sich: Der Verteidigungsminister bettelt um Geld, während andere Ressorts im alten Trott ihre luxuriösen Ansprüche anmelden. Fast scheint es so, als spiele dabei der Gedanke eine Rolle: jetzt erst recht.

Der exorbitante, ausgelagerte Aufwand wiederholte sich in der Energiekrise. Er hat zwar dazu geführt, dass Deutschland vom Chaos verschont blieb. Das Ergebnis aber sind Staats­finanzen, die kaum noch zu beherrschen sind. Wo die Interessenkonflikte liegen, zeigt der Streit über die Kindergrundsicherung.

Wie viel das kostet? Keiner weiß es.

Nicht, dass es nicht nötig wäre, Kinderarmut zu bekämpfen. Das aber ist, wie in vielen anderen Projekten zur Perfektionierung sozialer Sicherheit, mit zusätz­licher Wohlfahrt verbunden, deren Höhe unkalkulierbar wird. Die Absicht, den Zugang zu staatlicher Unterstützung zu erleichtern und damit die tatsächlich Hilfsbedürftigen zu erreichen, hat sich in einen Geldregen verwandelt, der so gut wie jedem zweiten Kind zugutekommt. Wie viel das kostet? Keiner weiß es.

Nach diesem Muster, das die Zeitenwende schneller als alles andere überdauert hat, entsteht und gedeiht so gut wie jede Sozialleistung. Stets wird sie teurer als geplant, stets ist sie ungenügend finanziert, stets leidet sie darunter, dass Wunsch und Wirklichkeit bald schon auseinanderklaffen. Die Widersprüche kristallisieren sich in einer Personalnot, die sich quer durch die staatliche, kommunale und private Daseinsvorsorge zieht. Kitas, Schulen, Pflege, Krankenhäuser, Jobcenter, Polizisten – sie alle drohen nicht mehr halten zu können, was versprochen wurde.

Sozialpolitik lässt auf diese Weise die Belastungen des Haushalts wie Hefe aufgehen. Sie hat dazu geführt, dass der Raum zur freien Gestaltung auf Nischen geschrumpft ist. In einem Sozialstaat ist daran nicht grundsätzlich etwas auszusetzen, solange andere lebenswichtige Bedürfnisse nicht verdrängt werden. Das aber ist in Deutschland der Fall.

Wenn nicht einmal mehr die Landesverteidigung in den Haushalt passt, lebt das Land über seine Verhältnisse und die Politik in der Illusion, die richtigen Prioritäten zu setzen. Teil der „Zeitenwende“ ist laut dem Bundesfinanzminister eine „Neupriorisierung“ der Regierungspolitik. Davon ist bislang nichts zu spüren. Der Bundeshaushalt ist nicht mehr die in Zahlen gegossene Regierungskunst, sondern Ausdruck eines schleichenden Verlusts staatlicher Glaubwürdigkeit.