„Wenn Ihr das wollt“ : Olaf Scholz will SPD-Vorsitzender werden

F.A.Z. exklusiv : Genossen üben harsche Kritik an Kandidatensuche

Die Kritik am langen Auswahlprozess in der SPD wächst – genau wie die am Verhalten der Spitzenpolitiker. In einem Brief finden zwei Genossen deutliche Worte: Die Existenz der Partei hänge am seidenen Faden.