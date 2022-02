Bundesfinanzhof : Regierung scheitert mit Ernennung Anke Morschs

Die Richterin und ehemalige saarländische SPD-Justizstaatssekretärin Anke Morsch darf vorläufig nicht Vizepräsidentin des Bundesfinanzhofs (BFH) werden. Die Entscheidung für Morsch, die das Bundesjustizministerium 2020 unter Führung der damaligen Ministerin Christine Lambrecht (SPD) getroffen hatte, sei „rechtsfehlerhaft“ gewesen, teilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Montag mit.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Das Münchener Gericht rügte, im Leistungsvergleich mit drei Konkurrenten von Morsch habe das Bundesjustizministerium „weder von einem Gleichstand noch von einem Vorsprung der ausgewählten Bewerberin ausgehen dürfen“. Morsch ist seit 2017 Präsidentin des Finanzgerichts des Saarlandes. Gegen ihre Auswahl als Vizepräsidentin des BFH hatten sich drei Vorsitzende Richter beziehungsweise Richterinnen des Gerichtshofs, die sich ebenfalls um die Stelle beworben hatten, vor dem Verwaltungsgericht München erfolgreich mit Eilanträgen gewehrt. Der Bund hatte dagegen Beschwerden eingelegt, die der Verwaltungs­gerichtshof nun zurückwies. Gegen die Beschlüsse aus München gibt es keine Rechtsmittel.

Der Plan, Morsch zur Vizepräsidentin der höchsten Instanz der deutschen Finanzgerichtsbarkeit zu ernennen, war Teil eines Personal­pakets der schwarz-roten Koalition, das von der Justiz ungewöhnlich heftig kritisiert worden war. Die Rede war von parteipolitischem Kalkül und einer Vernachlässigung fachlicher Eignung.

Keine Erfahrung als Bundesrichterin

Nach den Auswahlkriterien für Bewerber für Führungspositionen an Bundesgerichten sollen die Stellenbewerber in der Regel mehrere Jahre am jeweiligen Bundesgericht tätig gewesen sein. Morsch hat keine Erfahrung als Bundesrichterin. Auch der CDU-Kandidat Hans-Josef Thesling, der vor Kurzem zum Präsidenten des BFHs ernannt wurde, war bislang nicht an einem Bundesgericht tätig. Eine Konkurrentenklage gegen Thesling, der zuletzt Spitzenbeamter im nordrhein-westfälischen Finanzministerium und zuvor unter anderem Präsident des Finanzgerichts Düsseldorf war, blieb aber erfolglos.

Ob Richterzeit am BFH für die Spitzenposten erforderlich ist, ließ der Verwaltungsgerichtshof in seiner Entscheidung zur Causa Morsch offen. Die Entscheidung für die Bewerberin sei unter anderem schon deshalb rechtsfehlerhaft gewesen, da „unklar bleibe, welches Anforderungsprofil zugrunde gelegt worden sei“. Außerdem sei unberücksichtigt geblieben, dass die unterlegenen Konkurrenten einen deutlich höheren beamtenrechtlichen Status hätten – Besoldungsgruppe R8 im Vergleich zur Besoldungsgruppe R5. Es lägen keine besonderen Umstände vor, die es rechtfertigten, von dem Grundsatz abzuweichen, dass den Beurteilungen in dem höheren Statusamt auch höheres Gewicht beizumessen sei.

Mehr zum Thema 1/

Kritiker der Personalie Morsch hatten darauf hingewiesen, dass Erfahrungen im Revisionsrecht jedenfalls für das Vizepräsidentenamt unerlässlich seien, wohingegen der Präsident des BFHs ein weiter gefasstes Aufgabenfeld wahrzunehmen habe. Wenn die Politik durch fragwürdige Personalentscheidungen riskiere, dass Spitzenposten an den Bundesgerichten über lange Zeit unbesetzt blieben, sei das auch ein Mangel an Respekt gegenüber der Justiz, zumal ein solches Verhalten mangelndes rechtsstaatliches Gespür offenbare, lauteten Vorwürfe von Bundesrichtern.

Der Posten des Vizepräsidenten am Bundesfinanzhof ist seit Herbst 2020 vakant. Bis zur Ernennung des jetzigen Präsidenten Thesling Ende Januar waren rund eineinhalb Jahre vergangen.