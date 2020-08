Berliner Neutralitätsgesetz : Bundesarbeitsgericht: Kopftuchverbot für Lehrerin rechtswidrig

Kann eine Frau vom Land Berlin Entschädigung verlangen, weil sie wegen ihres Kopftuchs nicht als Lehrerin arbeiten darf? Über diese Frage hatte am Donnerstag das Bundesarbeitsgericht zu verhandeln und damit einen Streit zu entscheiden, der auch die rot-rot-grüne Koalition im Berliner Abgeordnetenhaus spaltet. Hintergrund sind die strengen Regeln des Berliner Neutralitätsgesetzes, die es unter anderem Lehrern und Polizisten verbietet, religiöse Symbole und Kleidungsstücke sichtbar zu tragen.

Geklagt hatte eine studierte Informatikerin, die sich für den Schuldienst in Berlin beworben hatte. Schon beim Erstgespräch mit der Schulaufsicht hatte sie erklärt, dass sie ihr Kopftuch auch im Unterricht nicht ablegen wolle. Als das Land sie daraufhin nicht einstellte, zog sie vor das Arbeitsgericht verlangte eine Entschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, weil sie sich diskriminiert sah. In der ersten Instanz verlor sie, doch das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg sprach ihr eine Summe von eineinhalb Monatsvergütungen (gut 5000 Euro) zu, da sich das Land bei der Ablehnung nicht auf das Neutralitätsgesetz habe berufen dürfen.

Neutralität gegen Religionsfreiheit

Die Frage, ob und wann Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst religiöse Symbole tragen dürfen, beschäftigt schon seit Jahrzehnten die deutschen Gerichte. In seinem ersten Kopftuchurteil hatte das Bundesverfassungsgericht 2003 einer Muslimin aus Baden-Württemberg recht gegeben, der das Stuttgarter Schulamt die persönliche Eignung als Lehrerin abgesprochen hatte, da sie nicht bereit war, ihr Kopftuch im Unterricht abzulegen. Damals hatte der Zweite Senat zugunsten der Glaubensfreiheit entschieden und darauf verwiesen, dass ein solcher Eingriff in die Grundrechte der Frau nur mit einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage erfolgen dürfe, die das Land Baden-Württemberg zu dieser Zeit nicht hatte.

Mehrere Länder verabschiedeten in den Folgejahren gesetzliche Regelungen, die das Tragen von Kopftüchern im Unterricht untersagten. Unter anderem Nordrhein-Westfalen verankerte in seinem Neutralitätsgesetz 2006 ein Verbot für Lehrerinnen und Lehrer, in der Schule „politische, religiöse, weltanschauliche oder ähnliche äußere Bekundungen“ abzugeben, die geeignet sind, die Neutralität des Landes gegenüber Schülern wie Eltern oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Schulfrieden zu gefährden oder zu stören. Diese Regelung beschäftigte 2015 abermals die Karlsruher Richter.

Diesmal befand der Erste Senat, dass ein pauschales Verbot aller äußerlichen religiösen Bekundungen die Glaubensfreiheit verletzte und damit gegen die Verfassung verstoße, selbst wenn es gesetzlich geregelt sei. Die Richter kippten die Vorschrift des nordrhein-westfälischen Schulgesetzes allerdings nicht in Gänze – stattdessen müsse der Wortlaut dahingehend eingeschränkt werden, dass einer Frau das Tragen eines Kopftuchs nur dann untersagt werden könne, wenn davon eine hinreichend konkrete Gefahr für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität ausgehe. Eine bloß abstrakte Gefahr reiche für das Verbot nicht aus, wenn dieses Verhalten – wie beim Tragen eines Kopftuchs – nachvollziehbar auf ein als verpflichtend verstandenes religiöses Gebot zurückzuführen sei.

Die Länder reagierten unterschiedlich auf die Entscheidungen aus Karlsruhe. Einige sehen gar keinen Bedarf für eine gesetzliche Regelung, weil sich die Frage gar nicht stellt oder man zumindest kein Konfliktpotential sieht. Andere, die von ihren Lehrern religiöse Neutralität verlangen, prüfen nun im Einzelfall, ob eine Lehrerin mit Kopftuch eine Gefahr für den Schulfrieden darstellt, die eine Einschränkung der Glaubensfreiheit rechtfertigt.

Allein Berlin hielt an der besonders strengen Regelung seines Neutralitätsgesetzes fest, das 2005 noch mit Blick auf die erste Karlsruher Kopftuchentscheidung verabschiedet worden war. Lehrer dürfen danach außerhalb des Religionsunterrichts weder sichtbare religiöse Symbole tragen noch auffallende religiös oder weltanschaulich geprägte Kleidungsstücke. Im rot-rot-grünen Senat sorgt der Umgang mit dem Kopftuchverbot schon länger für Konflikt. Die SPD will an der strengen Regelung festhalten und verweist auf die vielen Konflikte, die gerade in Berlin mit seinen vielen migrantisch geprägten Vierteln entstehen könnten, wo es umso wichtiger sei, dass die Schulen besondere Neutralität wahren. Die Linke, die das Gesetz 2005 noch mit verabschiedet hat, ist gespalten, während die Grünen seit langem schon auf eine Abschaffung des Verbots drängen. Für den Fall, dass auch die obersten deutschen Arbeitsrichter den strengen Umgang mit Kopftüchern im Unterricht für verfassungswidrig halten, war schon vorher klar, dass die Grünen den Druck auf die Koalitionspartner erhöhen würden.