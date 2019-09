Neuer Ärztepräsident : Der doppelte Reinhardt

Der Mann ist Hausarzt mit Leidenschaft. Aber Klaus Reinhardt ist immer nur montags in seiner Bielefelder Praxis. Sonst macht er Politik in Berlin – als Präsident der Bundesärztekammer.

Als Klaus Reinhardt ein kleiner Junge war, gehörte das Örtchen Quelle noch nicht zu Bielefeld, und er spielte Fußball, nicht Golf. Aber Reinhardt war schon genau da, wo er heute noch ist. Er war fünf, und dort, wo inzwischen die Praxis steht, kickte er auf der Straße mit den anderen Kindern. Das war 1965.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Auch die Praxis gab es damals schon, ganz in der Nähe, wenn auch in einem anderen Haus. Die Eltern hatten sie gerade eröffnet. Beide waren Hausärzte. Jetzt ist die Mutter 89 und der Vater siebzehn Jahre tot. Auch der Sohn ist Hausarzt. Er führt die Praxis weiter, seit bald drei Jahrzehnten. Klaus Reinhardt trägt das graue Haar nach hinten gekämmt, das weiße Polohemd steckt in einer Stoffhose mit Gürtel. Am Haken im Sprechzimmer hängen zwei Arztkittel.