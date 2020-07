Streit über Beschränkungen : Bund und Länder einigen sich auf lokale Ausreisesperren

Aktualisiert am

Künftig sollen lokale Ein- und Ausreisesperren verhängt werden, falls sich ein Corona-Ausbruch nicht unter Kontrolle bringen lässt – so zielgerichtet und kleinteilig wie möglich.

Kanzleramtschef Helge Braun am Mittwoch nach der Kabinettssitzung Bild: dpa

Bund und Länder wollen künftig zielgenauer auf lokale Ausbrüche der Corona-Pandemie reagieren. Ein- und Ausreisesperren soll es geben können, wenn die Zahl der Infektionen weiter steigt oder es keine Gewissheit gibt, dass die Infektionsketten bereits unterbrochen sind, heißt es in einem Beschluss von Kanzleramtschef Helge Braun und der Staatskanzleichefs der Länder. „Diese Maßnahmen sollen zielgerichtet erfolgen und müssen sich nicht auf den gesamten Landkreis bzw. die gesamte kreisfreie Stadt beziehen.“

Dem Papier zufolge sollen die Länder Vorsorge dafür treffen, dass Reisende aus Regionen mit erhöhten Corona-Infektionen nur dann in einem Beherbergungsbetrieb untergebracht werden beziehungsweise ohne Quarantänemaßnahme in ein Land einreisen dürfen, wenn sie mit einem ärztlichen Zeugnis nachweisen können, dass sie nicht infiziert sind.

Mit Blick auf die Reisesaison wurde zudem festgelegt, dass Rückkehrer aus dem Ausland, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, verpflichtet bleiben, sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sollen dem Beschluss zufolge kurzfristig die nationale Teststrategie in Hinblick auf den Umgang mit Reiserückkehrern weiterentwickeln. Sie sollen Kriterien dafür erarbeiten, ob, wann und in welchem Umfang Tests für diese sinnvoll sind. „Dies kann gegebenenfalls der Fall sein, wenn eine Urlaubsregion eine deutlich höhere Zahl aktiver Fälle aufweist als Deutschland im Durchschnitt, wenngleich die Kriterien für ein Risikogebiet bzw. besonders betroffenes Gebiet noch nicht erreicht sind", heißt es in dem Papier.

Gesundheitsminister: Ausreisesperren besser als Einreiseverbote

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich bereits am Donnerstagvormittag auf eine gemeinsame Linie verständigt: Lokale Ausreisesperren könnten „im Verhältnis zu weitergehenden Einreisesperren ein geeignetes Mittel darstellen, heißt es in einem Papier der Gesundheitsministerkonferenz vom Donnerstag, das der F.A.Z. vorliegt.

Wichtig war den Gesundheitsministern mit Blick auf mögliche Ausreisesperren vor allem auch eine Binnendifferenzierung innerhalb der Landkreise und einzelner Städte. Auch das Oberverwaltungsgericht Münster hatte in seiner Entscheidung zum Lockdown im Kreis Gütersloh vor gut einer Woche darauf abgestellt, dass einschränkende Maßnahmen nicht einfach für einen gesamten Landkreis aufrecht erhalten werden dürften, wenn das Infektionsgeschehen nicht überall gleich hoch sei.

Die Gesundheitsminister verwiesen zudem darauf, dass die Abriegelung ganzer Bezirke, etwa in Hamburg oder Berlin, nicht möglich sei. „Hier darf es zu keinem Automatismus kommen, sondern die Entscheidungen müssen vor Ort flexibel von den zuständigen Behörden getroffen werden“, heißt es in dem Papier. Zudem verweisen die Minister darauf hin, dass Umsetzung und Kontrolle von Ausgangssperren „problematisch“ sein können.