Gipfel in Berlin : Bund stellt weitere Immobilien für Flüchtlinge zur Verfügung

Seit Wochen fordern die Kommunen finanzielle Hilfe, nun will der Bund vor allem bei der Unterbringung von Flüchtlingen helfen. Auch eine Verlängerung der Grenzkontrollen kündigt Bundesinnenministerin Faeser an.

Burkhard Jung (SPD), Städtetagpräsident, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Joachim Herrmann (CSU), bayerischer Innenminister, am 11.Oktober 2022 in Berlin. Bild: dpa

Deutschland verlängert angesichts der zunehmenden Flüchtlingszahlen über die sogenannte Balkanroute die Grenzkontrollen zu Österreich. Zugleich sei die Schleierfahndung im deutsch-tschechischen Grenzgebiet verstärkt worden, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nach einem Treffen mit Vertretern von Ländern und Kommunen am Dienstag in Berlin. Österreich und Tschechien hätten zudem zugesagt, Grenzkontrollen zur Slowakei einzuführen. Es kämen über das Mittelmeer und die Balkanroute wieder „deutlich mehr Menschen nach Europa, und das macht mir Sorge", sagte Faeser.

Es sei wichtig, für eine Begrenzung zu sorgen. Deshalb würden die Grenzkontrollen zu Österreich über den November hinaus für ein weiteres halbes Jahr verlängert. „Wir handeln hier in sehr enger Zusammenarbeit." Weitere Abstimmungen werde sie beim Treffen der EU-Innenminister am Freitag vornehmen.

Kritik an Serbien

Faeser kritisierte die Visa-Bestimmungen in Serbien. „Um es klar zu sagen, die Visa-Praxis Serbiens ist inakzeptabel, auch diese trägt zu den Bewegung auf der Balkanroute bei." Serbien müsse seine Visa-Regelungen an die der Europäischen Union anpassen. „Das ist eine klare Erwartung der Bundesregierung." Zuletzt hatte vor allem die Zahl der Inder und Tunesier zugenommen, die Visa-frei in Serbien einreisen dürfen.

Um die Kommunen in Deutschland zu unterstützen, wird der Bund 56 weitere Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen, in denen 4000 Menschen untergebracht werden können. Es würden dabei Möglichkeiten zur dauerhaften Unterbringung geschaffen, sagte Faeser. Der Bund habe bereits Unterkünfte für 64.000 Menschen bereit gestellt, teilweise gebe es auch noch freie Kapazitäten in diesen Immobilien.

Faeser verwies auf die wachsende Belastung, die insbesondere für Länder und Kommunen entstehe. „Dieser humanitäre Kraftakt ist immer schwerer zu bewältigen, je länger dieser furchtbare Krieg anhält.“ Deutschland werde zudem gemeinsam mit den europäischen Partnern den Bau winterfester Quartiere in der Ukraine unterstützen.

Faeser spricht von „angespannter Situation“

Die Kommunen fordern seit Wochen mehr finanzielle Unterstützung. Der Bund habe bereits zwei Milliarden Euro für die Unterbringung bereitgestellt, sagte nun Faeser. Anfang November werde Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ländern eine neue Vereinbarung zur finanziellen Unterstützung treffen.

Faeser kündigte zudem eine digitale Plattform an, bei der sich Experten über die Bereitstellung von Bundesimmobilien sowie privater Unterkünfte austauschen können. Sie sprach von einer „angespannten Situation“. Die jüngsten Angriffe Russlands auf die Ukraine hätten „dramatisch vor Augen geführt, was wir gerade in Europa erleben“. Es gebe „schreckliche Kriegsverbrechen“, von denen insbesondere auch Frauen und Kinder betroffen seien.