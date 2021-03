Bund-Länder-Konferenzen : Durchregieren ausgeschlossen

Aktualisiert am

Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5. Januar mit den Ministerpräsidenten von Bayern und Berlin, Markus Söder und Michael Müller, im Kanzleramt Bild: dpa

Bundesland? Bundesländer? Das Grundgesetz benutzt diese Worte nicht. Die Verfassung spricht von Ländern. Die Länder haben das Recht zur Gesetzgebung, soweit es nicht anders bestimmt ist. Zwar hat der Bund im Lauf der Zeit immer mehr Kompetenzen bekommen oder sich genommen. Aber die Länder sind keine Departements des Bundes. Der Bund kann nicht von oben nach unten durchregieren. Auch die Kommunen haben das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln.

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen“ und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht“. F.A.Z.



Leider sind es oft Landtage und nicht zuletzt die Ministerpräsidenten selbst, die sich entmachten und ein ganz anderes Bild vermitteln. Sogar auf den Feldern, auf denen sie unbestreitbar die Kompetenz haben, etwa in der Bildungspolitik, wollen sie oft alles vereinheitlichen. In den Konferenzen der Fachminister aus den Ländern sind die Bundesminister in der Regel dabei; Vorgesetzte sind sie nicht.