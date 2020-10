Wonnen der Bürokratie : Wie viel Bullshit ist in der Politik?

Von dem berühmten, jüngst verstorbenen Anthropologen David Graeber gibt es ein Buch namens „Bullshit Jobs“. Es geht darin um Arbeit, die gut bezahlt ist, die aber, zumindest nach Graebers Ansicht, die Welt nicht braucht: Change-Manager, IT-Berater, PR-Leute.

Die Politik ist nicht in Graebers Fokus. Das heißt nicht, dass es nicht auch dort sinnlose Arbeit geben könnte, die verhindert, dass über wichtige Fragen nachgedacht wird, zum Beispiel, warum der technische Fortschritt nicht endlich dazu führt, dass wir mehr Freizeit haben. Ein interessantes Studienobjekt sind in diesem Zusammenhang die Klausuren der Fraktionen, auch „Arbeitstagungen“ genannt. In Bayern haben sie besondere Tradition. Sie finden zu Jahresbeginn und, wie zuletzt, am Ende der Sommerpause statt und sind mit beträchtlichem logistischen und personellen Aufwand verbunden. Doch was ist der Sinn?