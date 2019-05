Bürgerschaftswahl : Historische Verluste für SPD in Bremen – CDU knapp vorn

Nach 73 Jahren an der Regierung droht der SPD in Bremen der Machtverlust. Nach ersten Prognosen erreicht sie nur noch rund 25 Prozent der Stimmen und liegt erstmals knapp hinter der CDU. Die Grünen erreichen demnach 18 Prozent.

Muss mit seiner SPD massive Verluste hinnehmen: Carsten Sieling, Bürgermeister und Spitzenkandidat, am Sonntag bei seiner Stimmabgabe in Bremen Bild: Daniel Pilar

Die SPD hat bei der Bremer Bürgerschaftswahl am Sonntag eine historische Niederlage hinnehmen müssen. Laut ersten Prognosen kamen die Sozialdemokraten, die in Bremen seit 1946 ohne Unterbrechung den Bürgermeister stellen, nur noch auf rund 25 Prozent der Stimmen. Bereits bei der vergangenen Wahl hatte die Partei mit 32,8 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis erzielt. Die CDU hingegen konnte sich mit ihrem Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder steigern. Laut den Prognosen lag sie mit rund 26 Prozent erstmals knapp vor der SPD.

Ob der IT-Unternehmer damit auch der künftige Bürgermeister der Stadt sein wird, blieb jedoch offen. Die Grünen von Spitzenkandidatin Maike Schaefer kamen nach ersten Prognosen auf 18 Prozent und blieben damit etwas hinter den Erwartungen zurück.

Eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung dürfte der Partei gleichwohl zufallen. Nach den ersten Zahlen schien es wahrscheinlich, dass sich die Grünen zwischen einer Regierung unter Führung der CDU sowie einer Regierung unter Führung der SPD entscheiden können. Die Bildung einer großen Koalition hatte der SPD-Landesvorstand eine Woche vor der Wahl ausgeschlossen, nachdem der amtierende Bürgermeister Carsten Sieling sich diese Option zuvor ausdrücklich offen gelassen hatte.

Die Linkspartei konnte in Bremen nach ersten Prognosen mit rund zwölf Prozent ihr bislang bestes Ergebnis erzielen. Die Spitzenkandidatin der Partei, Kristina Vogt, hatte sich im Wahlkampf offensiv für eine Regierungsbeteiligung ausgesprochen und kündigte an, erstmals im Westen Deutschlands eine rot-rot-grüne Regierung bilden zu wollen. Die FDP mit Spitzenkandidatin Lencke Steiner musste am Wahlabend hingegen um den Wiedereinzug in die Bremer Bürgerschaft bangen. Die ersten Prognosen sahen sie jedoch knapp oberhalb der Fünfprozenthürde bei sechs Prozent. Dadurch ergäbe sich eine Mehrheit für eine „Jamaika“-Koalition aus CDU, Grüne und FDP.

Keine Rolle bei der Regierungsbildung spielen die beiden rechtsgerichteten Parteien AfD und „Bürger in Wut“. Die AfD mit Spitzenkandidat Frank Magnitz erreichte nach den ersten Prognosen rund 7 Prozent. Die „Bürger in Wut“ haben bei den vergangenen Wahlen ihren Einzug in die Bürgerschaft immer über den Wahlbezirk Bremerhaven geschafft, wo separat ausgezählt wird. Ob der Parteivorsitzende Jan Timke dort abermals ein Bürgerschaftsmandat erringt, ließ sich am Wahlabend zunächst nicht sagen.

Bis zum Vorliegen eines vorläufigen amtlichen Endergebnisses werden aufgrund des komplizierten Bremer Wahlrechts auch noch mehrere Tage vergehen. Die Wahlbeteiligung lag deutlich höher als bei der vergangenen Wahl 2015.

Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) reagierte mit Enttäuschung auf das schlechte Abschneiden der SPD. Das könne nicht zufrieden stellen, sagte Sieling am Sonntagabend kurz nach Bekanntwerden der ersten Prognosen vor Anhängern. „Diese Zahlen sind durchaus enttäuschend.“ Sieling betonte, die SPD in Bremen habe immer Mut und aufrechter Gang ausgezeichnet. Dies werde so bleiben. „Wir gucken in die Zukunft und wollen gestalten.“

Grüne: Offen für jede denkbare Dreier-Konstellation

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Maike Schaefer zeigte sich nach dem guten Abschneiden ihrer Partei für jede denkbare Dreier-Koalition offen. Darüber hinaus sei nur eine große Koalition möglich – „aber das würde Stillstand bedeuten. Deswegen wären wir bei jeder Dreier-Konstellation dabei“, sagte Schaefer am Sonntag in Bremen. Welche Koalition genau sie bevorzuge, darauf wollte sie sich nicht festlegen.