Aktualisiert am

Machtpoker in Dresden

Machtpoker in Dresden :

Machtpoker in Dresden : De Maizière schlägt Kompromiss vor

In Dresden sind fünf Bürgermeister-Posten seit Monaten unbesetzt. Gunda Röstel und Thomas de Maizière vermittelten nun einen Kompromiss.

Im seit Monaten währenden Machtpoker um die Besetzung von Fachbürgermeisterposten in Dresden gibt es einen Lösungsvorschlag. Künftig soll es nur noch sechs statt sieben dieser sogenannten Beigeordneten-Stellen geben, erklärten Gunda Röstel und Thomas de Maizière am Dienstag in Dresden.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Die frühere Grünenpolitikerin und der einstige Bundesminister waren vor vier Wochen von Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und den Stadtratsfraktionen gebeten worden, in einem seit vergangenem Sommer schwelenden Streit um den Zuschnitt der Geschäftsbereiche so­wie die Besetzung der Stadtspitze zu vermitteln.

Zuvor war die Wahl mehrerer Fachbürgermeister gleich mehrfach gescheitert, sodass inzwischen fünf der bisher sieben Posten seit Monaten unbesetzt sind. Oberbürgermeister und Stadtratsfraktionen hatten sich deshalb in aller Öffentlichkeit gegenseitig mit Vorwürfen überzogen.

Künftig weniger Beigeordnete

„Allen Beteiligten war klar, dass aus Gründen der Handlungsfähigkeit und der Reputation der Landeshauptstadt Dresden ein Ergebnis äu­ßerst dringlich ist“, heißt es in der Empfehlung der beiden Moderatoren. „Dies erforderte jedoch die Aufgabe von bisherigen Positionen um einer Gesamt­lösung willen.“

Bisher war eine Lösung vor allem daran gescheitert, dass alle Beteiligten auf ihren Positionen beharrten. Künftig soll nun der Oberbürgermeister einen Geschäftsbereich, in diesem Fall Finanzen, zusätzlich übernehmen, was bundesweit durchaus üblich sei. Auch große Unternehmen kämen mit fünf bis sechs Vorstandsmitgliedern aus, so die Moderatoren. „Nach den öffentlichen Debatten bedeutet die Zahl von sechs Beigeordneten zudem ein sichtbares Zeichen von Einigungswillen aller Beteiligten und von Sparsamkeit“, schreiben Röstel und de Maizière.

Zudem lasse sich mit sechs Beigeordneten „eine ausgewogene Besetzung nach den Wahlergebnissen“ am besten begründen. Damit wären Grüne, CDU und Linke wieder an der Stadtspitze vertreten, die zusammen ei­ne knappe Mehrheit im Stadtrat haben, während die SPD ihren Bürgermeister verlöre. Ihre Vertreter protestierten um­gehend. Der Vorschlag mache „fassungslos“, erklärte die SPD-Fraktionsvorsitzende.

Mehr zum Thema 1/

Oberbürgermeister Hilbert hingegen begrüßte den Vorschlag als einen „Kompromiss, der die unterschiedlichen Interessenlagen abzu­bilden versucht“. Es komme nun darauf an, dass sich auch im Stadtrat eine Mehrheit für den Vorschlag findet. Dieser ist freilich notorisch zerstritten. Die Moderatoren appellierten gleichwohl an die Stadträte, nun verantwortungsvoll zu handeln. „Für eine zweite Mo­derationsrunde stehen wir nicht zur Verfügung“, erklärte de Maizière.