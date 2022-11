Bürgergeld im Bundesrat : Fauler Allparteien-Kompromiss

Es ist eine skurrile Situation. Im Wahlprogramm von CDU und CSU, mit dem die beiden Parteien zur Bundestagswahl angetreten waren, kam das Wort „Bürgergeld“ nicht vor. Die Unionsparteien wollten am bisherigen Hartz-System festhalten, wenn auch es etwas reformieren. Im Bundestag stimmte die Union deswegen gegen das Bürgergeld, ebenso im Bundesrat. So ging es in den Vermittlungsausschuss, der einen Kompromiss zum Ziel hat. Was bedeutete, dass die Union faktisch dabei hilft, Hartz IV abzuschaffen.

Das hat mit Besonderheiten der deutschen Gesetzgebung zu tun, aber auch mit der parteipolitischen Instrumentalisierung des Bundesrats. Beides ist nicht neu – also auch nicht schlimm? Doch. Weil neben dem Wählerwillen so auch die Länder geschwächt werden.