Nachfolge von Hartz IV : Die Union sieht sich beim Bürgergeld als Sieger

Es ist eine Stunde her, dass die Meldung über eine Einigung zum Bürgergeld bekannt geworden ist, als drei Ampelpolitiker im Bundestag gemeinsam auftreten. Sie haben federführend die Gespräche in der Koalition geführt. Nun geht es darum, den Kompromiss mit der Union so zu beschreiben, dass die Ampel gut dasteht. Das ist allerdings sehr schwierig – denn die Ampel hat in vielen Punkten nachgegeben. Die Vertrauenszeit von sechs Monaten, in denen es weniger Sanktionen geben sollte, ist ganz gestrichen. Die Karenzzeit für das Schonvermögen ist von 24 auf zwölf Monate halbiert worden. Und das Schonvermögen selbst – also jenes Vermögen, das Bedürftige vorerst behalten dürfen, wenn sie in den Bezug von Bürgergeld rutschen – beträgt nun nur noch 40.000 Euro pro Person. Die Ampel wollte 60.000 Euro.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Katja Mast von der SPD, die als erste spricht, bedankt sich erst einmal für die „große Einmütigkeit und Geschlossenheit“ bei den Ampelpartnern. Da habe es „tiefes Vertrauen“ gegeben. Das sie es so betont, könnte darauf hinweisen, dass sie das nicht als selbstverständlich ansieht. Dann zählt sie auf, was durch das Bürgergeld alles besser wird. Dadurch, dass der Vermittlungsvorrang abgeschafft werde, würden Menschen nicht mehr in Hilfsjobs gedrängt und stünden so nach wenigen Monaten nicht „wieder beim Amt“.