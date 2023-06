Wenn eine Partei neu ist, hat sie nur wenige Mitglieder. Sie braucht mehr. Neue Leute können die Partei groß machen. Oder aber zerstören. Wenn nämlich die falschen kommen, Querulanten, Spinner und Extremisten, dann wächst die Partei nur kurz und stürzt danach ins Chaos. Manche der Falschen sind leicht zu erkennen, zum Beispiel daran, dass sie mal in extremistischen Parteien waren und das auch zugeben. Aber was ist mit den anderen?

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Die neue Partei Bündnis Deutschland versucht gerade, das herauszufinden. Sie ist noch nicht einmal ein Jahr alt. Die Mitgliederzahl ist gerade vierstellig, noch weit entfernt von den etablierten Parteien. Bündnis Deutschland will sich etablieren – und braucht dringend Leute. Trotzdem bestellt die Parteiführung jeden, der beitreten will, zum persönlichen Gespräch ein.

Jetzt gerade melden sich viele Interessenten. Die Partei hat Aufwind bekommen durch die Landtagswahl in Bremen im Mai. Da holten die „Bürger in Wut“ knapp zehn Prozent der Stimmen – und diese Partei hat gerade mit Bündnis Deutschland fusioniert. Ihre Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft heißt folgerichtig Bündnis Deutschland. Inhaltlich passt es, beide verstehen sich als konservativ, werden von Kritikern auch als rechtspopulistisch beschrieben, irgendwo zwischen rechtem Flügel der CDU und der AfD.

Aber schon kurz nach der Wahl in Bremen gab es Ärger – von der Sorte, wie er typisch ist bei rasanten Aufstiegen. Wo was passiert, schauen alle hin – auch an die Stellen, wo lange keiner hinsah. Einer der frisch gewählten Abgeordneten erwies sich als bestens vernetzt unter Rechtsradikalen. Die Partei entschied, dass er ihrer Fraktion nicht angehören soll. Sie hat nun einen Mann weniger.

Die Grünen hält er für die größte Gefahr

Dumm gelaufen. Damit es in Zukunft anders läuft, steht an einem Mittwochnachmittag im Frühjahr ein großer Mann mit Bürstenhaarschnitt vor einem repräsentativen Bürogebäude in einer Seitenstraße des repräsentativen Berliner Kurfürstendamms. Der Mann heißt Carsten Schanz, er ist im Bundesvorstand von Bündnis Deutschland, und in dem schicken Gebäude hat seine Partei ihren Sitz. Allerdings nur in einigen Mietbüros. Kleine Partei, kleine Brötchen. Erst mit der Macht kommt das Geld.

Schanz ist ein Mann, der lieber erst einmal andere reden lässt, bevor er selbst etwas sagt, Polizeibeamter im Ruhestand, 38 Jahre lang Mitglied der CDU, bevor er vor zwei Jahren austrat. Die Partei ist ihm zu „links-grün“ geworden, als „echten Konservativen“ preist er Hans-Georg Maaßen, den früheren Verfassungsschutzchef, der – wie er – die Grünen für die größte Gefahr in den deutschen Parlamenten hält. Die AfD hält Schanz aber auch für gefährlich, weshalb man ganz genau hinschauen müsse, wer von denen zu Bündnis Deutschland komme.

Es gibt keinen Bann gegen Neumitglieder, die aus der AfD wechseln wollen. Da seien ja auch vernünftige Leute dabei, finden Schanz und seine Kollegen im Bundesvorstand. So haben sie zum Beispiel einen Mann im Bayerischen Landtag sitzen, der dort für die AfD einzog, aber 2019 austrat. Nun ist er Mitglied bei Bündnis Deutschland und dessen bayerischer Landesvorsitzender. Auch im EU-Parlament sitzt jetzt einer ihrer Männer – ebenfalls ein früherer AfD-Politiker.