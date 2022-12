CDU verhilft AfD zur Mehrheit : Bröckelt die Brandmauer?

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, kommt am Freitag zur Sitzung in den Landtag. Bild: dpa

Anfang der Woche stand im Bautzner Kreistag ein AfD-Antrag zur Abstimmung, der wohl kaum beachtet worden wäre – hätte ihm nicht die CDU zur Mehrheit verholfen. Allein können die 29 AfD-Kreisräte wenig ausrichten, aber mit der CDU-Fraktion, die ebenso viele Mitglieder hat, stellen sie die meisten der 97 Kreistagsabgeordneten. Im Antrag fordert die AfD den Landrat auf, die Integrationsleitlinien des Landkreises so zu überarbeiten, „dass künftig ausländische Staatsangehörige von Leistungen der Integration ausge­nommen sind, welche im Bundesgebiet kein Aufenthaltsrecht haben und vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind“. Ausgenommen werden sollen Personen, die über eine geklärte Identität verfügen, ihre Ausreise „nicht rechtsmissbräuchlich verhindern“ und sich intensiv um Integration bemühten.

47 Kreisräte, 28 von der AfD und 19 von der CDU, stimmten dem zu, womit schnell die Frage aufkam, ob damit der Abgrenzungsbeschluss der Union und insbesondere die AfD-Linie von Parteichef Friedrich Merz unterminiert werden. „Mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben“, hatte Merz im Januar nach seiner Wahl zum Vorsitzenden erklärt. „Die Landesverbände, vor allem im Osten, bekommen von uns eine glasklare Ansage: Wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an.“

Bisher ist allerdings kein solches Verfahren auf dem Weg, und das liegt weniger an praktischen Schwierigkeiten als an der Frage, was denn genau mit „Zusammenarbeit“ gemeint ist.

„Gewese“ und „Spiegelfechtereien“?

Die Fraktion im Kreistag führt Matthias Grahl, Geschäftsführer einer Metallbaufirma, und er ist ob des Themas hörbar genervt. „Das ist ein Sturm im Wasserglas“, sagt er. „Auf kommunaler Ebene entscheiden wir nach Sachfragen, da können wir uns keinen Eiertanz und keine Kindergartenspiele leisten.“ Und der Antrag sei in der Sache richtig, er entspreche „unserer Überzeugung sowie der einer Mehrheit unserer Wähler und auch der Bevölkerung“. Mit der AfD arbeite man nicht zusammen: „Wir setzen uns nicht hin und arbeiten mit denen etwas aus.“ Aber wenn es inhaltlich richtige Anträge gebe, verweigere sich seine Partei nicht, auch nicht bei Initiativen von Linken und Grünen, denen man auch schon zugestimmt habe. „Aber daran stört sich natürlich niemand!“

Den Vorschlag, dann doch besser einen eigenen Antrag einzubringen als AfD-Politik Wirklichkeit werden zu lassen, hält Grahl, der auch Mitglied im Landesvorstand der sächsischen CDU ist, für weltfremd. „Nichts macht die AfD stärker, als wenn wir ihre richtigen Anträge ohne Sinn und Verstand ablehnen und sie dann wort- oder sinngleich selbst einbringen.“ Da griffen sich die Wähler doch an den Kopf – und wählten lieber gleich das Original.

Das „ganze Gewese“, das jetzt um die Abstimmung gemacht werde, hält er für Spiegelfechtereien, die man im Westen und in Berlin vollführe, ohne Ahnung von der Realität an der Basis. Auch sein Parteifreund, der frisch gewählte Landrat Udo Witschas, kann in der Zustimmung keinen Fehler erkennen, im Gegenteil. Für ihn sei es „grundsätzlich unerheblich“, wer im Kreistag einen Antrag stelle, so Witschas. Der Inhalt sei nicht automatisch falsch, nur weil er nicht von der eigenen Fraktion stamme. „In der Kommunalpolitik geht es um Sachentscheidungen, und ich arbeite mit allen Kreisräten vernünftig zusammen.“