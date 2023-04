Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) tritt zurück. Das teilte Vize-Regierungssprecherin Eva Jobs ohne Angaben von Gründen mit. Nachfolger werde Staatssekretär Steffen Freiberg. Ernst ist die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz und seit sechs Jahren Mitglied der Landesregierung. 2021 war sie Präsidentin der Kultusministerkonferenz.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dankte Ernst für ihre Arbeit als Ministerin. „Sie hat das Amt in schweren Zeiten – ich denke hier nur an die Corona-Pandemie – mit Weitblick und ruhiger Hand ausgeführt. Ich bin mir sicher, dass ihre Amtszeit in der Rückschau mit wichtigen Meilensteinen wie der kontinuierlichen Verbesserung des Kita-Personalschlüssels und des Einstiegs in die Beitragsfreiheit verbunden werden wird", sagte er.

Ernsts Nachfolger Steffen Freiberg war erst im September als Staatssekretär ins Bildungsministerium nach Potsdam gekommen. Zuvor war er als Staatssekretär in Mecklenburg-Vorpommern im Bereich Schulen und politische Bildung tätig. Er habe sich schnell im Brandenburger Bildungsministerium etabliert, sagte Woidke über Freiberg. „Einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist die Bildung im digitalen Zeitalter, auch deshalb bin ich mir sicher, dass er der Richtige für die anstehenden Aufgaben ist und freue mich auf die Zusammenarbeit."