Baden-Württemberg : Geduldete Migranten sollen Eigeninitiative für Bleiberecht ergreifen

Der Entzug der Beschäftigungserlaubnis und die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern, die sich in einer Berufsausbildung befinden und gut integriert sind, verärgerte in Baden-Württemberg viele Jahre nicht nur Flüchtlingsinitiativen, sondern auch mittelständische Unternehmer. In der ersten grün-schwarzen Regierung nutzte die CDU das Thema Abschiebung noch, um ihr Profil zu schärfen – auch zum Ärger ihrer eigenen Anhänger. 120 Unternehmer schlossen sich 2018 deshalb zu einer Initiative zusammen, weil sie nicht einsehen wollten, warum sie in tüchtige Flüchtlinge und abgelehnte Asylbewerber erst viel Geld und Ausbildungszeit investieren sollten, um später – nach erfolgreicher Integration – dabei zusehen zu müssen, wie die Mitarbeiter abgeschoben werden. Auf den Protest der Unternehmer hin hatte Innenminister Thomas Strobl (CDU) damals noch mitgeteilt: „Ausreisepflicht heißt Ausreisepflicht“.

In der zweiten grün-schwarzen Koalition soll nun alles besser werden. Die Zuständigkeit für Abschiebungen hat jetzt Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges (CDU). Derzeit schreibt das für die Flüchtlingsaufnahme zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe im Auftrag des Ministeriums 10.000 geduldete Personen an, damit sie sich beraten lassen und sich um einen dauerhaften Aufenthaltsstatus bemühen. Denn eine Duldung ist kein Aufenthaltstitel; wer nur geduldet ist, bleibt ausreisepflichtig.

Nach Paragraph 60 des Aufenthaltsgesetzes können die Behörden, sofern der abgelehnte Asylbewerber nicht straffällig geworden ist und einer Beschäftigung nachgeht, eine „Beschäftigungs- oder Ausbildungsduldung“ über einen Zeitraum von 30 Monaten bekommen. In dieser Zeit werden Abschiebungen dann zunächst ausgesetzt. „Wir wollen geduldete Menschen aktiv über konkret bestehende Bleiberechtsoptionen informieren – und zwar bevor eine Abschiebung droht. Sie werden über die Möglichkeit einer Beschäftigungsduldung informiert“, sagte der für Migration zuständige Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU) der F.A.Z.

„Wer alles gemacht hat, verdient eine Chance“

Die angeschriebenen Flüchtlinge würden aufgefordert, ihre Dokumente einzureichen und auch darüber informiert, dass sie sich im Konfliktfall an die Härtefallkommission wenden können. Eine Beschäftigungsduldung wird nicht automatisch erteilt, der abgelehnte Asylbewerber mit Duldung muss sich darum selbst bemühen. Nach dem Ende der Beschäftigungsduldung besteht die Möglichkeit, eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu bekommen.

„Wenn jemand 2015 oder 2016 nach Deutschland kam und nicht in seine Heimat zurückgeführt wurde, weil damals viele Menschen zu uns gekommen sind und die Verfahren lange gedauert haben, wenn er nun fünf, sechs Jahre alles gemacht hat, was wir gesagt haben, Deutsch gelernt, sich integriert, eine Beschäftigung gesucht und gefunden, wenn er für seinen Lebensunterhalt aufkommt, dann hat er die Chance meines Erachtens genutzt“, sagte Lorek. Die Regierung wolle diesen Menschen helfen, damit sie ein Bleiberecht bekommen.

Häufig würden die geduldeten und abgelehnten Asylbewerber die Voraussetzungen für einen dauerhaften Aufenthalt gar nicht kennen. Deshalb sollten die unteren Ausländerbehörden diese Personen nun beraten. Lorek glaubt, dass mit dieser Altfall-Regelung keine falschen Anreize für Flüchtlinge gesetzt würden, die sich derzeit im Nahen Osten oder in Afrika aufhielten und erwägen würden, nach Deutschland einzureisen. In Baden-Württemberg leben 30.000 geduldete Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Bei den 10.000 Personen, die nun angeschrieben werden, handelt es sich um diejenigen, die eine Bleibeperspektive haben. Stichtag ist der 1. August 2018.

Ermessensspielräume sollen genutzt werden

Die Grünen werten die neue Haltung der CDU als Erfolg der Koalitionsverhandlungen. Der innenpolitische Sprecher der grünen Landtagsfraktion, Oliver Hildenbrand, sagte, Menschen „in Lohn und Brot“ abzuschieben, sei nicht nur aus humanitären Gründen falsch. Seine Fraktion begrüße die Briefaktion des Justizministeriums, sie entspreche den Vereinbarungen der Koalitionsvereinbarung: „Für diejenigen, die viele Jahre im Land, nicht straffällig geworden und gut integriert sind, werden wir daher alle Möglichkeiten im Land nutzen, um ein Bleiberecht zu ermöglichen.“ Es gelte der Grundsatz, wer arbeite und wer sich integriere, der solle bleiben dürfen. Die Ermessensspielräume der Paragrafen 25a und 25b des Aufenthaltsgesetzes müssten genutzt werden, Ziel sei es, „diesen Geflüchteten nicht nur eine Duldung, sondern einen rechtmäßigen Aufenthalt zu ermöglichen“.

Für Hildenbrand und die Grünen ist die Briefaktion der Migrationsministerin erst der Anfang. „In einem zweiten Schritt wird es darauf ankommen, neue, landeseigene Spielräume zu eröffnen, die über die engen Grenzen der Buchstaben des Bundesrechts hinausgehen. Was wir brauchen, sind lebensnahe, praktische Regelungen, um gut integrierte Menschen wirksam vor irrsinnigen Abschiebungen zu schützen“, sagte Hildenbrand der F.A.Z. Genauere Aussagen macht der grüne Abgeordnete hierzu nicht. Flüchtlingsinitiativen werben allerdings seit langem dafür, Menschen, die sich gut integriert haben und seit Jahren dennoch nur einen Duldungsstatus haben, von den Ausländerbehörden beraten zu lassen und sie gezielt über ihre rechtlichen Möglichkeiten aufzuklären.