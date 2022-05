Kritik an Waffenlieferungen : Michael Kretschmer sorgt für Unverständnis

In Sachsen gab es am Dienstag heftige Kritik an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wegen dessen Unterstützung des offenen Briefes von Künstlern und Publizisten an Bundeskanzler Olaf Scholz. In der CDU-Präsidiumssitzung hatte Kretschmer am Montag gesagt, der Brief, der sich auch gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine wendet, „bildet nicht die Mehrheit der veröffentlichten Meinung ab, aber durchaus die Mehrheitsmeinung der Gesellschaft, auch meine“. Die sächsische CDU-Landesgruppe im Bundestag reagierte am Dienstag empört. „Am vergangenen Donnerstag haben wir im Deutschen Bundestag klar für Waffenlieferungen an die Ukraine ge­stimmt“, sagte Landesgruppenchef Carsten Körber.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



„Damit teilen wir nicht die Auffassung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer.“ Deutschland und seine Verbündeten müssten die Ukraine unterstützen, weshalb man auch die Reise von Friedrich Merz nach Kiew begrüße. Auch bei Kretschmers Koalitionspartner SPD schlugen die Wogen hoch. „Die Ab­lehnung von Michael Kretschmer gegenüber der Lieferung schwerer Waffen ist völlig unverständlich“, schrieb SPD-Landeschef Henning Homann via Twitter. „Kretschmer spricht nicht für die Koalition in Sachsen.“ Die Sache sei vor allem ein Problem für Merz und Kretschmer, wenn sich Letzterer gegen Ersteren stelle.

Bei der Unterstützung für die Ukraine müssten je­doch Haltung und Verantwortung gezeigt werden. „Orientierung an kurzfristige Um­fragewerte und Stimmungen sollte nicht Richtschnur von Politik sein“, so Homann. Die ebenfalls mitregierenden Grünen er­klärten, sich über Kretschmers Äußerungen nicht mehr zu wundern. Die Ukraine habe ein Recht auf Selbstverteidigung, das auch mit der Lieferung schwerer Waffen unterstützt werde.

Die Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion, denen Kretschmer am Dienstag seine Äußerung erklärte, zeigten sich teils kritisch, teils verständnisvoll. Zustimmung erntete Kretschmer von AfD und Linken. Wer einen Krieg rasch beenden wolle, könne nicht immer mehr Waffen liefern, hieß es aus der AfD-Frak­tion. Die Fraktionsführung der Linken wiederum erklärte, dass die Logik des Militärischen durchbrochen werden müsse.

Man teile nicht jeden Satz des Briefes, aber dessen Intention. Politik habe auch die Aufgabe, über Alternativen nachzudenken. Kretschmer hatte den Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt, aber stets dafür geworben, das Verhältnis zu Russland nicht völlig zu zerstören. Russland sei eine Rea­lität in Europa, mit der man auch nach Kriegsende einen Umgang finden müsse.