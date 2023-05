Die Wahl in Bremen und Bremerhaven mag nicht die wichtigste in diesem Jahr sein, zumal am Sonntag nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung Deutschlands abstimmen konnte – und von diesen Stimmberechtigten auch noch viele den freien Tag anderweitig verbrachten. Dennoch schaut die Bundespolitik ganz genau hin. Denn diese Wahl war die letzte vor dem Härtetest im Herbst. Dann nämlich, im Oktober, dürfen in Hessen und Bayern zusammen fast ein Viertel der Wahlberechtigten in Deutschland ihre Stimme abgeben.

Die SPD freut sich über Bovenschulte

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin
Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Im Willy-Brandt-Haus und im Kanzleramt hatte man schon mit Optimismus auf die Bürgerschaftswahl in Bremen und Bremerhaven zugehen können. Die Umfragen sahen die SPD vor der CDU. Das sollte sich am Wahltag bestätigen. Die Sozialdemokraten landeten einige Prozentpunkte vor der CDU. Vor vier Jahren hatte die CDU noch annähernd zwei Punkte vor der SPD gelegen. Da es ihr damals jedoch nicht gelang, eine Koalition zusammenzubekommen, blieb Bremen in SPD-Hand.