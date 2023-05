Aktualisiert am

In vielen Großstädten tun sich die Grünen jetzt schwer

In Bremen bleiben die Grünen bermals unter den Erwartungen. Wird die Partei nach Berlin jetzt auch dort nicht mehr zum Regieren gebraucht?

Enttäuscht: Die grüne Spitzenkandidatin Maike Schaefer und Landessprecherin Alexandra Werwarth am Montag in Bremen Bild: dpa

Schlechter hätte das Ergebnis für die Bremer Grünen kaum ausfallen können. Nach einem Absturz von fünfeinhalb Prozentpunkten landete die Partei nach Hochrechnungen mit zwölf Prozent nur noch 0,9 Punkte vor den erstaunlich starken Linken. Für die Grünen ist das eine herbe Niederlage. Schon bei der Berlin-Wahl im Februar war man unter den eigenen Erwartungen geblieben. Und bei den Oberbürgermeisterwahlen in den Großstädten Frankfurt und Mainz schafften es die Kandidaten der Grünen in diesem Jahr nicht in die Stichwahl.

Auch wenn die Bremer Spitzenkandidatin Maike Schaefer mit ihrer Verkehrspolitik – ähnlich wie Bettina Jarasch in Berlin – viele Bürger gegen die Partei aufgebracht hatte, dürfte der wichtigste Grund für den Absturz wohl bei den Bundes-Grünen liegen. Die Affäre um den grünen Staatssekretär Patrick Graichen und mittelbar um Wirtschaftsminister Robert Habeck, vor allem aber die Debatte um das neue Gebäudeenergiegesetz haben den Grünen Stimmen gekostet. Selbst jeder zweite Grünen-Wähler stimmt nach Angaben von Infratest Dimap der Aussage über die Grünen zu: „Ihre Pläne für neue Heizungen überfordern die meisten Bürger.“ Unter allen Wählern teilen sogar 81 Prozent diese Auffassung.