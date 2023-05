Seit bald einem Jahr müssen Schwangere in einigen Fällen nichts bezahlen, wenn sie mit einem Bluttest wissen wollen, ob ihr Kind das Down-Syndrom hat. In Bremen will man den Bund zu mehr Kontrolle drängen.

Bremen will erreichen, dass die Anwendung von vorgeburtlichen Bluttests zum Beispiel auf das Down-Syndrom überwacht wird. Am Freitag will das Land im Bundesrat einen Antrag einbringen, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, ein sogenanntes Monitoring einzuführen. Unter anderem sollen so Daten zur obligatorischen medizinischen Beratung Schwangerer gesammelt werden, die den Test in Anspruch nehmen.

Seit Juli übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen in bestimmten Fällen die Kosten des Bluttests; Schwangere mussten ihn zuvor selbst zahlen. Laut dem Antrag soll zudem ein interdisziplinär besetztes Expertengremium die „rechtlichen, ethischen und gesundheitspolitischen Grundlagen der Kassenzulassung“ prüfen.

Grund für den Vorstoß ist die Sorge Bremens, dass die Rahmenbedingungen für die Anwendung des Bluttests nicht klar genug geregelt sind. Das Land beruft sich auf die Stellungnahmen von medizinischen Fachgesellschaften, denen zufolge weder in den Mutterschaftsrichtlinien, noch in den Versicherteninformationen zum Bluttest klar geregelt sei, wann der sogenannte nicht-invasive Pränataltest (NIPT) verwendet werden soll.

„Es lässt sich daher befürchten, dass Schwangeren unabhängig von einer medizinischen Relevanz empfohlen wird, den NIPT vornehmen zu lassen“, heißt es zur Begründung in dem Antrag. Ein Grund könne sein, dass behandelnde Ärzte sich so absichern könnten. „Dies provoziert potentiell, dass dieser Test so regelmäßig angewendet werden könnte, dass es faktisch einer Reihenuntersuchung, vorrangig auf Trisomie 21, gleichkommen könnte.“

Kritiker befürchten bereits im Vorfeld der Zulassung als Kassenleistung, dass die Kostenübernahme dazu führt, dass mehr Mütter die Schwangerschaft abbrechen, wenn beim ungeborenen Kind das Down-Syndrom (Trisomie 21) festgestellt wird. Befürworter des Bluttests führen ins Feld, dass die Untersuchung für Mutter und Kind sicherer sei als vergleichbare diagnostische Verfahren, die zuvor ebenfalls von der Kasse übernommen wurden.

Der Bundesverband Lebenshilfe, der sich für die Belange von Behinderten einsetzt, lobte den Vorstoß Bremens. Der Druck der Gesellschaft, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, werde durch den NIPT immer größer, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Der Verband argumentiert zudem, der Bluttest sei „nicht sicher“ und zeige teilweise eine Behinderung des ungeborenen Kindes an, die nicht vorhanden sei. Der Gemeinsame Bundesausschuss, der über die Kassenleistungen entscheidet, hat in der Begründung nach umfangreichen Prüfungen allerdings auf die „hohe Aussagesicherheit“ des Bluttests verwiesen. Der Bluttest sei so verlässlich, dass das Ergebnis nur in Ausnahmefällen mit einer zusätzlichen Untersuchung abgeklärt werden müsse.