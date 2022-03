Aktualisiert am

Raketenabwehr wie in Israel : Braucht Deutschland einen „Iron Dome“?

Deutsche Verteidigungspolitiker fordern ein Raketenabwehr-System nach israelischem Vorbild. Was kann das System leisten? Und wie wird Deutschland derzeit geschützt?

Eine Abfangbatterie des Raketenabwehr-Systems „Iron Dome“ in Israel im Februar 2022 Bild: AFP

Vier Wochen nach der überraschenden Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Ausrüstung der Bundeswehr aufzubringen, ist die Debatte über wünschenswerte Beschaffungen bei der Luft- und Raketenabwehr angekommen. Zuvor waren schon neue Kampfflugzeuge, mehr Munition und bewaffnete Drohnen im Gespräch.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Die jüngsten Forderungen richten sich darauf, Deutschland solle ein israelisches Raketenabwehr-System beschaffen, um vor einem Beschuss mit russischen Raketen geschützt zu sein, die seit einigen Jahren nach westlichen Erkenntnissen in der Enklave Kaliningrad stationiert worden sind.

Der SPD-Abgeordnete Andreas Schwarz sagte der Zeitung „Bild am Sonntag“, Deutschland brauche schnell einen „Raketenschutzschirm“. Das israelische System Arrow 3 sei „eine gute Lösung“. Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) gab an, sie wolle sich auf einer Reise nach Israel über die dortigen Luftabwehr-Systeme informieren.

Dauerthema Luftabwehr

Die mangelhaften Luftabwehrfähigkeiten der Bundeswehr sind schon seit vielen Jahren ein Dauerthema in der Debatte über die sachgemäße Ausrüstung der deutschen Streitkräfte. Dabei gelten die Sorgen drei verschiedenen Waffenklassen und -Systemen. Sie reichen von der leichten Flugabwehr, die sich gegen Drohnen oder anfliegende Flugzeuge einsetzen lässt, über die mittlere, taktische Flugabwehr, die gegen Flugzeuge, Marschflugkörper und Mittelstrecken-Raketen zum Einsatz käme, bis hin zur strategischen Luftabwehr, die sich gegen ballistische interkontinentale Atomraketen richtete.

Für die leichte Flugabwehr ist die Bundeswehr noch mit einigen Dutzend leichten Panzern des Typs Ozelot ausgerüstet, die Abwehrraketen des Typs Stinger von bis zu sechs Kilometern Reichweite verschießen können. In der mittleren Raketenabwehr stützen sich die deutschen Fähigkeiten vollständig auf das Abwehrsystem Patriot, das seit vielen Jahren als modernisierungsbedürftig gilt. Die Bundeswehr verfügt gegenwärtig noch über rund ein Dutzend Staffeln dieser Abwehrraketen.

Zur Modernisierung der mittleren Luftabwehr erwägt die Bundeswehr seit mehr als einem Jahrzehnt die Beschaffung eines neuen taktischen Abwehrsystems, das von amerikanischen, deutschen und italienischen Firmen gemeinsam entwickelt wurde. Es soll über bessere Erfassungsfähigkeiten verfügen und besser mit anderen einzelnen Elementen, etwa anderen Abwehrwaffen, kombinierbar sein. Die Entscheidung über Stückzahlen und Beschaffungszeiten wurde jedoch wegen der in die Milliarden gehenden Kosten des Systems immer wieder herausgezögert.

In der dritten Abwehrkomponente, der strategischen Luftabwehr, verfügt die Bundeswehr über keinerlei eigene Fähigkeiten, ist aber am Rande an Bestrebungen der NATO beteiligt, für einen strategischen Raketenabwehr-Schirm zu sorgen, der wiederum wesentlich auf Bemühungen der Amerikaner zurückgeht.

Deren ursprüngliche Pläne, gemeinsam mit einzelnen osteuropäischen Ländern einen Abwehrschild zu errichten, wurden 2009 unter dem damaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama aktualisiert und in eine gemeinsame NATO-Planung umgewandelt. Bislang stellen aber die Amerikaner weitere wesentliche Komponenten des Systems, etwa Radar-Anlagen in Rumänien, Abschussbasen in Polen und die Kommandozentrale im deutschen Ramstein. Andere NATO-Staaten sind aufgefordert, eigene Beteiligungen für dieses ballistische Abwehrsystem einzubringen.

Was die „Eiserne Kuppel“ leisten kann

Für die deutsche Beschaffung von Luftabwehr-Systemen wäre also zunächst eine Analyse der Bedrohungsart notwendig. Das israelische Iron-Dome-System wäre nur dann zweckmäßig, wenn die Abwehr von Kurzstreckenraketen und Artilleriegeschossen im Zentrum deutscher Erwägungen stünde. Das von zwei israelischen Rüstungsunternehmen entwickelte System wurde in Israel im März 2011 in Dienst gestellt.

Wenige Wochen darauf fing es zum ersten Mal Raketen ab, die aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden. Iron Dome entdeckt den Abschuss feindlicher Raketen mittels Radar und kalkuliert den Flugverlauf. Dabei können die mobilen Batterien auf mehrere Angriffe gleichzeitig reagieren. Die Effektivität der „Eisernen Kuppel“, Raketentreffer auf besiedeltes Gebiet zu verhindern, hat laut Angaben der israelischen Armee stets mindestens bei knapp 90 Prozent gelegen; das System schützt damit besser als andere vergleichbare Abwehrsysteme.

Im jüngsten Waffengang zwischen Israel und der Hamas im Mai vergangenen Jahres schlugen dennoch mehrere Raketen in Städten wie Tel Aviv ein. Das zeigte die Schwachpunkte von Iron Dome auf: Werden zu viele Raketen gleichzeitig abgefeuert, kann das System überlastet sein. Ein weiteres Problem kann darin bestehen, dass schlicht nicht genügend Abfangbatterien zur Verfügung stehen.

In seiner Rede vor Knesset-Abgeordneten vor rund einer Woche hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj das Raketenabwehrsystem als „das beste auf der Welt“ gepriesen.Tal Inbar von der amerikanischen Denkfabrik Missile Defense Advocacy Alliance sagte der israelischen Zeitung „Haaretz“ daraufhin, die Vorstellung, Iron Dome würde die Ukraine effektiv gegen russische Raketenangriffe schützen, sei „Wunschdenken“. Anders als Israel habe die Ukraine eine große Landmasse, und „je größer ein Land ist, desto mehr Radar- und Abfanganlagen benötigt man“. Zudem könnten die größeren ballistischen und Hyperschallraketen aus dem russischen Arsenal von Iron Dome nicht zerstört werden.

In Israel ist das land- und bald auch seegestützte Iron-Dome-System nur ein Element einer mehrstufigen Raketenabwehr. Gegen (iranische) strategische Raketenangriffe soll das mehrfach erneuerte System „Arrow“ wirken. Anfang Februar kündigte Ministerpräsident Naftali Bennett an, Israel werde binnen eines Jahres außerdem ein innovatives Laser-Raketenabwehrsystem in Betrieb stellen. Ein Ziel ist die Kostensenkung. Eine einzelne, billige Kassam-Rakete aus dem Gazastreifen abzuschießen, koste mehrere zehntausend Dollar, sagte Bennett.