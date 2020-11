Dietmar Woidke : Brandenburgs Ministerpräsident mit Corona infiziert

Der SPD-Politiker Woidke wurde positiv getestet. Am Samstag war er noch bei der Eröffnung des Flughafens BER. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans sagt derweil, Deutschland sei Zuständen wie in Bergamo näher, „als viele noch glauben“.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 59 Jahre alte SPD-Politiker habe nach ersten Erkältungssymptomen am Sonntag keine Diensttermine mehr wahrgenommen und stets Abstand gehalten, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Dienstag in Potsdam mit. Die ärztliche Mitteilung zum Ergebnis des Tests vom Montag habe Woidke am Dienstagmorgen erhalten. Nun würden Kontaktpersonen identifiziert, die – in Abhängigkeit von Kontaktsituationen mit Woidke seit vergangenem Freitag – in häusliche Quarantäne gingen.

Woidke hatte am Samstag an der Eröffnung des Flughafens BER in Schönefeld teilgenommen. Dort waren unter anderen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr zu Gast. Sie standen auf einem Podium mit Woidke.

Der Regierungschef ist der erste Politiker der Brandenburger Landesregierung, bei dem ein positives Testergebnis auf das Coronavirus bekannt wurde. Woidke habe alle Mitarbeiter der Staatskanzlei in einer Mail über das Testergebnis informiert, berichtete der Regierungssprecher. Darin schreibe Woidke: „Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich habe leichte Erkältungssymptome. Ich hoffe auf einen milden Verlauf und wünsche Ihnen: Bleiben Sie gesund!“

Vor zwei Wochen war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) positiv auf das Virus getestet worden. Wenige Tage darauf wurde auch Entwicklungsstaatssekretär Martin Jäger positiv getestet. Beide Politiker entwickelten nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich Erkältungssymptome.

Unterdessen warnte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) angesichts der Zuspitzung des Infektionsgeschehens vor chaotischen Zuständen in Deutschland. „Die Lage droht uns zu entgleiten“, sagte Hans am Dienstag in einer Regierungserklärung in Saarbrücken. „Es drohen uns Verhältnisse, wie wir sie im Frühjahr etwa in Bergamo gesehen haben: überfüllte Krankenhäuser, zu Notlazaretten eingerichtete Turnhallen, Ärzte, die entscheiden müssen, wer behandelt werden kann und wer nicht, Personal weit über der Belastungsgrenze.“

Hans: „Wir befinden uns in einer akuten Notlage“

Nichts sei mehr undenkbar. „Im Gegenteil, wir sind leider sehr viel näher an diesen Zuständen, als viele noch glauben“, sagte Hans im Landtag. Noch sei die Botschaft nicht bei allen angekommen. „Der Ernst der Lage ist noch nicht jedem klar.“ Fakt sei aber: „Wir befinden uns in einer akuten Notlage unseres Gesundheitssystems.“

Mehr zum Thema 1/

Mit dieser Einschätzung geht Hans noch über Aussagen anderer Politiker, auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), hinaus. Merkel hatte vor Kurzem die neuen Corona-Maßnahmen damit begründet, Deutschland laufe „auf eine akute Notlage zu“.

Laut Hans besteht aber noch „die Chance, das Schlimmste zu vermeiden“ – über die mit den am Montag bundesweit in Kraft getretenen verschärften Corona-Maßnahmen zur Kontaktreduzierung. Wenn diese nach vier Wochen nicht ausreichten, um die Pandemie einzudämmen, „müssen wir gegebenenfalls unseren Kurs noch ein Stück weit verschärfen“, sagte Hans. „Etwas Anderes wird uns dann nicht übrig bleiben.“