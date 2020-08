Aktualisiert am

AfD in Brandenburg : Kalbitz boxt sich selbst ins Aus

Zur Begrüßung ein Milzriss: Nicht zum ersten Mal geht der ehemalige Brandenburger AfD-Chef Kalbitz rabiat vor und verletzt Parteifreunde. Das kostet ihn endgültig den Fraktionsvorsitz in Potsdam.

Es geschah vor einer Woche in den Räumen der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Dennis Hohloch, Parlamentarischer Geschäftsführer und derzeit kommissarischer Fraktionsvorsitzender, unterhielt sich mit einem Kollegen, als Ex-Landeschef Andreas Kalbitz ins Zimmer kam. Er soll Hohloch mit einem Schlag in die Seite begrüßt haben. Der Boxhieb fiel offenbar so heftig aus, dass der 31 Jahre alte Hohloch bald über starke Magenschmerzen klagte.

Am nächsten Tag stellten Ärzte innere Verletzungen fest. Im Krankenhaus wurde ein Milzriss diagnostiziert. Hohloch hat die Verletzung mittlerweile bestätigt. „Da die Gerüchteküche brodelt und der Topf mittlerweile fast überkocht: Ja, ich liege aktuell noch im Krankenhaus mit einem Milzriss“, schrieb er am Dienstag auf Twitter. Kalbitz selbst sprach von einem „Missgeschick“ und einer „Verkettung unglücklicher Umstände“.