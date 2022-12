Problem für Lambrecht : Sind die Puma-Panzer gar nicht so kaputt?

Die Hiobsbotschaft er­reicht Christine Lam­brecht in Afrika. Es ist Donnerstag, der 15. Dezember, und die Ver­teidigungsministerin besucht gerade die deutschen Truppen in Mali. Sie lässt sich gepanzerte Fahrzeuge und Drohnen zeigen, spricht mit Soldaten und entzündet beim Feldgottesdienst eine Adventskerze.

Doch dann diese E-Mail: Bei einer Übung im niedersächsischen Munster sind alle 18 beteiligten Exemplare des neuen Schützenpanzers Puma ausgefallen. Die Bundeswehr, so liest sich die Botschaft, steht mal wieder blank da. Und das ausgerechnet jetzt, kurz vor Neujahr, wo die NATO die Pumas für ihre schnelle Eingreiftruppe fest eingeplant hat.

Der Puma wäre gern der beste Schützenpanzer der Welt. Ein Porsche im Vergleich zu seinem alten Vorgänger, dem Marder. Der stärkste Motor und die mo­dernste Technik sind in ihm verbaut. Ein Computer auf Ketten, volldigitalisiert. Doch gerade deshalb ist er auch besonders störanfällig. Die Herstellerfirmen mussten in den vergangenen Jahren immer wieder nachbessern.

Hinzu kamen vielfältige Än­derungswünsche und bürokratische Auflagen. Die Folge: Gewaltige Verzögerungen und gewaltige Kosten. Dafür entspricht nun auch die Leseleuchte im Puma der deutschen Arbeitsplatzbeleuchtungsverordnung, und die Ausstiegsklappen sind auch für Schwangere geeignet.

Doch selbst diese Pumas sind für die NATO wertlos, wenn sie nicht ihren Standards entsprechen. Bisher wurden aber nur rund 40 Panzer für die schnelle Eingreiftruppe zertifiziert. Deshalb sollen nun weitere Pumas modernisiert werden. Und zwar schnell. Am Mittwoch, dem 14. Dezember sollte der Haushaltsausschuss das nötige Geld freigeben: 850,5 Millionen Euro.

Am Morgen vor der Sitzung brannte beim Heer aber schon die Luft. Gerade war die Nachricht von den kaputten Schützenpanzern eingetroffen. Generalmajor Ruprecht von Butler, Kommandeur der 10. Panzerdivision, rief vormittags Johann Langenegger an, den stellvertretenden Inspekteur des Heeres. Ein nicht ganz gewöhnlicher Vorgang, wie manche sagen. Schäden an einzelnen Fahrzeugen sind an sich keine Angelegenheit für die oberste Heeresführung. So wie die Be­schaffung von Büroklammern auch keine Angelegenheit für den Chef des Kanzleramts ist. Außerdem war an diesem Vormittag, also unmittelbar nach den letzten Ausfällen, die Schadenslage auch noch alles andere als klar.

Andererseits sprachen dringende Gründe dafür, die Sache nach oben zu melden. Butler hatte Zweifel an der grundsätzlichen Tauglichkeit des Pumas. Und er wusste: Wenn dieses Waffensystem ausfällt, muss „Plan B“ aktiviert werden. Dann muss die Bundeswehr in der verbliebenen Zeit der NATO den alten, aber verlässlichen „Marder“ für ihre Speerspitze anbieten, und zwar binnen zweier Wochen. Eile war geboten.

So machte Butler also am Telefon Meldung an Langenegger. Langenegger wies ihn an, einen schriftlichen Bericht aufzusetzen.

Das Parlament wurde nicht informiert

Parlament und Ministerin wurden of­fenbar erst einmal nicht informiert, und so bewilligte der Haushaltsausschuss we­nige Stunden später die 850 Millionen für die Modernisierung. Man ahnte ja nicht, was in Munster vor sich ging. „Ein guter Tag für die Bundeswehr“ sei das, sagte Lambrecht, bevor sie in den Regierungsflieger nach Afrika stieg. Die Zeitwende werde nun „mit Leben“ gefüllt. Sie wollte ihr schwieriges erstes Jahr als Verteidigungsministerin mit einem Erfolg be­schließen. Und der Puma sollte Teil dieser erfolgreichen Bilanz sein.